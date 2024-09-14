«Зенит» впервые с 2022 года обыграл ЦСКА в Мир РПЛ – после двух поражений и ничьей

«Зенит» прервал серию неудачных матчей против ЦСКА в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака одолела армейцев со счетом 1:0 в 8-м туре чемпионата России.

До этого в последний раз петербуржцы обыгрывали московский клуб в Премьер-лиге 13 августа 2022 года. Впоследствии они дважды уступили ЦСКА и один раз сыграли с ним вничью.

Также за эти два года «Зенит » по пенальти обыграл армейцев в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Вдобавок они сыграли 1:1 и 0:0 в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, после чего в серии одиннадцатиметровых победу одержали петербуржцы.