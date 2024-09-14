«Зенит» впервые с 2022 года обыграл ЦСКА в Мир РПЛ – после двух поражений и ничьей
«Зенит» прервал серию неудачных матчей против ЦСКА в Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака одолела армейцев со счетом 1:0 в 8-м туре чемпионата России.
До этого в последний раз петербуржцы обыгрывали московский клуб в Премьер-лиге 13 августа 2022 года. Впоследствии они дважды уступили ЦСКА и один раз сыграли с ним вничью.
Также за эти два года «Зенит» по пенальти обыграл армейцев в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Вдобавок они сыграли 1:1 и 0:0 в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, после чего в серии одиннадцатиметровых победу одержали петербуржцы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости