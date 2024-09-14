«Зенит» не проигрывает в Мир РПЛ: 6 побед, 2 ничьих с начала сезона
«Зенит» продлил серию без поражений в Мир РПЛ до 8 матчей.
Команда Сергея Семака одолела ЦСКА в гостях в 8-м туре – 1:0.
С начала сезона петербуржцы одержали в чемпионате шесть побед и дважды сыграли вничью. Они лидируют в таблице.
21 сентября «Зенит» в Мир РПЛ встретится с «Факелом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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