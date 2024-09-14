«Зенит» не проигрывает в Мир РПЛ: 6 побед, 2 ничьих с начала сезона

«Зенит» продлил серию без поражений в Мир РПЛ до 8 матчей.

Команда Сергея Семака одолела ЦСКА в гостях в 8-м туре – 1:0.

С начала сезона петербуржцы одержали в чемпионате шесть побед и дважды сыграли вничью. Они лидируют в таблице.

21 сентября «Зенит» в Мир РПЛ встретится с «Факелом».