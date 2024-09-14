У Холанда 9 голов в 4 матчах АПЛ. Он сделал дубль против «Брентфорда»

Эрлинг Холанд забил 9 голов голы в четырех турах АПЛ.

Форвард «Манчестер Сити » сделал дубль в матче Премьер-лиги с «Брентфордом » – на 19-й минуте он открыл счет, а на 32-й забил второй.

24-летний норвежец до этого сделал два хет-трика и забил 9 голов в 4 турах АПЛ и на данный момент лидирует в списке лучших бомбардиров.

Подробная статистика Холанда – здесь .