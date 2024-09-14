У Холанда 9 голов в 4 матчах АПЛ. Он сделал дубль против «Брентфорда»
Эрлинг Холанд забил 9 голов голы в четырех турах АПЛ.
Форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в матче Премьер-лиги с «Брентфордом» – на 19-й минуте он открыл счет, а на 32-й забил второй.
24-летний норвежец до этого сделал два хет-трика и забил 9 голов в 4 турах АПЛ и на данный момент лидирует в списке лучших бомбардиров.
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