  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
43

У Холанда 9 голов в 4 матчах АПЛ. Он сделал дубль против «Брентфорда»

Эрлинг Холанд забил 9 голов голы в четырех турах АПЛ.

Форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в матче Премьер-лиги с «Брентфордом» – на 19-й минуте он открыл счет, а на 32-й забил второй.

24-летний норвежец до этого сделал два хет-трика и забил 9 голов в 4 турах АПЛ и на данный момент лидирует в списке лучших бомбардиров.

Подробная статистика Холандаздесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoЭрлинг Холанд
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». 2:1 – Висса забил на 22-й секунде, Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция
1242 минуты назадLive
Листаете ленту на Спортсе? Теперь за это можно выиграть призы!
вчера, 20:00Спецпроект
Франк считает, что сдержать Холанда почти невозможно: «Он достойный игрок в лучшей команде мира. Его движения в штрафной – одни из лучших, что мы когда-либо видели»
16вчера, 16:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кривцов выйдет в старте на игру с «Ростовом». Гурцкая и Sport24 сообщали о переводе хавбека в «Краснодар-2»
8 минут назадФото
ЦСКА – «Зенит». 0:1 – Гонду забил на 43-й, Соболев заменен на 60-й. Онлайн-трансляция
19918 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Эмполи», «Милан» примет «Венецию», «Болонья» против «Комо»
820 минут назад
Мареска о Санчо и Феликсе: «Я сказал им: «Вы не будете играть в «Челси», если не будете стараться». Посыл был ясен, и это касается всех игроков»
122 минуты назад
Женщина-маскот «Эспаньола» о наказании Мальо, коснувшегося ее груди: «5 лет я боялась и стыдилась – теперь правда победила. Мальчик должен думать, прежде чем задрать девочке юбку или сдернуть лифчик»
2636 минут назад
Гонду забил ЦСКА. У форварда «Зенита» 3 гола в 2 матчах и дубль в товарищеской игре
751 минуту назадВидео
Корнеев о Соболеве: «Третий после Тюкавина и Чалова форвард России, «Спартак» потерял ценный актив. «Зенит» заплатил не более 8 млн евро – хорошая цена»
29сегодня, 14:15
Тен Хаг про 3:0 с «Саутгемптоном»: «МЮ» должен побеждать в каждом матче, сегодня мы это сделали. После пенальти и гола игра была за нами»
13сегодня, 14:12
«Позорному выступлению нет оправданий». Фанаты «Милана» проведут акцию протеста перед игрой с «Венецией»
5сегодня, 14:03
Чемпионат России. «Зенит» играет с ЦСКА, «Локомотив» победил «Оренбург», «Краснодар» против «Ростова»
1305сегодня, 14:02Live
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига А. «Краснодар-2» сыграл вничью с брянским «Динамо», «Машук-КМВ» против «Химика»
8 минут назадLive
LEON Вторая лига Б. «Динамо» Санкт-Петербург и «Динамо-2» забили по два гола, «Амкар» и «Динамо» Киров сыграли вничью
8 минут назадLive
Канчельскис забрал заявление из полиции на человека, который избил его в баре: «Готовлюсь к следующему бою, выйду на ринг против Тайсона»
39 минут назад
«Краснодар» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
19сегодня, 08:12
«Эмполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
6сегодня, 08:54
«Хоффенхайм» – «Байер». 1:4 – у Бонифасе дубль и ассист. Онлайн-трансляция
418 минут назадLive
Эдерсон ассистировал Холанду в матче с «Брентфордом». Это 4-я голевая вратаря «Сити» в АПЛ
219 минут назад
КАМАЗ забил «Алании» на 12-й секунде. Гол в топ-3 по скорости за историю Первой лиги
230 минут назадВидео
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». 2:1 – Висса забил на 22-й секунде, Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция
1242 минуты назадLive
Кьер забыл сказать жене, что основал киберспортивную организацию
43 минуты назадКиберспорт