Тен Хаг о Каземиро: «Он мне нужен. У всех бывают плохие дни на работе, это нормально – он должен справиться с этим»
Эрик тен Хаг высказался о неудачной игре Каземиро на старте сезона.
«Он мне определенно нужен. Конечно, я обсуждал с ним нынешнюю ситуацию, но плохой день на работе может случиться у каждого. Или у вас никогда такого не бывает?
Он опытный игрок, и, полагаю, не впервые проводит неудачный матч, и сейчас он тоже должен справиться с этим.
Но это нормальная часть жизни. У всех бывают взлеты и падения», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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