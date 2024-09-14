Тен Хаг о Каземиро: «Он мне нужен. У всех бывают плохие дни на работе, это нормально – он должен справиться с этим»

Эрик тен Хаг высказался о неудачной игре Каземиро на старте сезона.

«Он мне определенно нужен. Конечно, я обсуждал с ним нынешнюю ситуацию, но плохой день на работе может случиться у каждого. Или у вас никогда такого не бывает?

Он опытный игрок, и, полагаю, не впервые проводит неудачный матч, и сейчас он тоже должен справиться с этим.

Но это нормальная часть жизни. У всех бывают взлеты и падения», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

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