Гарначо остался в запасе «МЮ» не из-за лайка слов Роналду с критикой тен Хага. Это техническое и тактическое решение тренера (Фабрицио Романо)
Алехандро Гарначо остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном».
Как сообщает Фабрицио Романо, решение не связано с активностью футболиста в соцсетях.
Гарначо ранее лайкнул слова Криштиану Роналду с критикой Эрика тен Хага, но затем убрал отметку. Алехандро уже попадался на одобрении резких слов про тренера «МЮ» весной.
Отмечается, что тен Хаг называет решение по Гарначо техническим и тактическим.
Опубликовано: Sports
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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