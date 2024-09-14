Гарначо остался в запасе «МЮ» не из-за лайка слов Роналду с критикой тен Хага. Это техническое и тактическое решение тренера (Фабрицио Романо)

Алехандро Гарначо остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном».

Как сообщает Фабрицио Романо , решение не связано с активностью футболиста в соцсетях.

Гарначо ранее лайкнул слова Криштиану Роналду с критикой Эрика тен Хага , но затем убрал отметку. Алехандро уже попадался на одобрении резких слов про тренера «МЮ » весной.

Отмечается, что тен Хаг называет решение по Гарначо техническим и тактическим.