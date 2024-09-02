Аршавин о Москвичеве: «Лучший вратарь в России после отъезда Сафонова – хорош ментально и технически, игра ногами на самом высоком уровне. Не вижу, в чем он уступает Латышонку»
Андрей Аршавин считает Богдана Москвичева из «Оренбурга» лучшим голкипером РПЛ.
Вчера «Оренбург» сыграл вничью с «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ (2:2). Арендованный у «Зенита» вратарь Москвичев на 64‑й минуте отразил пенальти в исполнении форварда бело‑голубых Константина Тюкавина.
«По таланту после отъезда Сафонова Москвичев – лучший в России на данный момент. Пенальти – это ладно, их ловят и деревянные вратари благодаря везению или чуйке. Просто он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер.
По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените». Мы идем по большому кругу, спасибо Пятибратову, что взял его в «Чайку» и поверил в него. С другой стороны, во что там верить, он просто увидел, что это сильный вратарь, и стал ставить его.
Я не вижу, в чем он уступает Латышонку. Только в возрасте и в опыте, в том, что он до этого не выступал в Премьер‑лиге. Во всем остальном он точно не слабее», – заявил бывший полузащитник «Зенита».
Подвёл итог Аршавин.