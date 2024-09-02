Аршавин о Москвичеве: «Лучший вратарь в России после отъезда Сафонова – хорош ментально и технически, игра ногами на самом высоком уровне. Не вижу, в чем он уступает Латышонку»

Теги Зенит ПСЖ Андрей Аршавин премьер-лига Россия лига 1 Франция Оренбург Евгений Латышонок Матч ТВ Матвей Сафонов Богдан Москвичев Футбол

Андрей Аршавин считает Богдана Москвичева из «Оренбурга» лучшим голкипером РПЛ.

Вчера «Оренбург» сыграл вничью с «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ (2:2). Арендованный у «Зенита» вратарь Москвичев на 64‑й минуте отразил пенальти в исполнении форварда бело‑голубых Константина Тюкавина.

«По таланту после отъезда Сафонова Москвичев – лучший в России на данный момент. Пенальти – это ладно, их ловят и деревянные вратари благодаря везению или чуйке. Просто он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер.

По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените». Мы идем по большому кругу, спасибо Пятибратову, что взял его в «Чайку» и поверил в него. С другой стороны, во что там верить, он просто увидел, что это сильный вратарь, и стал ставить его.

Я не вижу, в чем он уступает Латышонку. Только в возрасте и в опыте, в том, что он до этого не выступал в Премьер‑лиге. Во всем остальном он точно не слабее», – заявил бывший полузащитник «Зенита».

11 комментариев
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Кержаков про Гойло нечто похожее говорил, по итогу ничего особенного он ни в "Зените", ни в "Сочи" так и не показал. Авансов можно выдавать сколько угодно, но если смотреть по факту, то Женя шикарно начал сезон и неоднократно спасал там, где игравшие в прошлом сезоне вратари вряд ли бы справились.
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Сколько талантов загубили такими вот комментариями.
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"Пора менять Латыша на Москвича"
Подвёл итог Аршавин.
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От добра добра не ищут. Латышонок только пришел, и наконец закрыл многолетний вопрос с вратарём. Лучше его не дергать, стоит себе на ноль и пусть стоит.
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Аршавин довольно заметно невзлюбил Латышонка по каким то причинам))
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Ответ ApocalypsePlease
Кержаков про Гойло нечто похожее говорил, по итогу ничего особенного он ни в "Зените", ни в "Сочи" так и не показал. Авансов можно выдавать сколько угодно, но если смотреть по факту, то Женя шикарно начал сезон и неоднократно спасал там, где игравшие в прошлом сезоне вратари вряд ли бы справились.
У нас с тобой одна мысль👍🏻
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Ответ Зелёный гопник
У нас с тобой одна мысль👍🏻
... и вы её думаете.
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Ответ ApocalypsePlease
Кержаков про Гойло нечто похожее говорил, по итогу ничего особенного он ни в "Зените", ни в "Сочи" так и не показал. Авансов можно выдавать сколько угодно, но если смотреть по факту, то Женя шикарно начал сезон и неоднократно спасал там, где игравшие в прошлом сезоне вратари вряд ли бы справились.
А при чём тут Кержаков)? Аршавин максимально точен обычно в своих оценках.
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Ответ Зелёный гопник
Однажды Керж, сказал про Гойло похожие вещи и где он сейчас ? Бавария или Реал ?
А при чём тут Керж)? Аршавин максимально точен обычно в своих оценках.
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