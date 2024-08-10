Николич про 1:2 с «Краснодаром»: «Тяжелые перелеты, тяжелое поле, тяжелая погода. У ЦСКА уже третий матч за 20 дней на юге»

Марко Николич посетовал на неподходящую погоду после поражения от «Краснодара».

– Устроило количество моментов у ворот « »?

– У нас были моменты, чтобы забивать голы, как и у соперника. Очень тяжелая погода. У нас уже третий матч за 20 дней на юге.

– Когда команда пропускает в концовке каждого тайма, что чувствует тренер?

– Плохо, конечно, но игрокам ничего не хочется сказать. Борьба была до последней секунды. Мы потеряли двух игроков – Рошу и Сашу Здьелара в конце. Тяжелые перелеты, тяжелое поле, тяжелая погода. На поле были молодые футболисты, не совсем опытные. Ничего страшного, двигаемся дальше, – сказал главный тренер ЦСКА.

Николич о нарушении Сперцяна: «Чистое удаление на Роше в 1-м тайме, которое не смотрел ВАР. ЦСКА пропустил в последнюю минуту именно из зоны, где Роша доминирует в РПЛ»