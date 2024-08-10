Николич про 1:2 с «Краснодаром»: «Тяжелые перелеты, тяжелое поле, тяжелая погода. У ЦСКА уже третий матч за 20 дней на юге»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Марко Николич Саша Здьелар Матч ТВ Виллиан да Силва Роша Футбол

Марко Николич посетовал на неподходящую погоду после поражения от «Краснодара».

– Устроило количество моментов у ворот «Краснодара»?

– У нас были моменты, чтобы забивать голы, как и у соперника. Очень тяжелая погода. У нас уже третий матч за 20 дней на юге.

– Когда команда пропускает в концовке каждого тайма, что чувствует тренер?

– Плохо, конечно, но игрокам ничего не хочется сказать. Борьба была до последней секунды. Мы потеряли двух игроков – Рошу и Сашу Здьелара в конце. Тяжелые перелеты, тяжелое поле, тяжелая погода. На поле были молодые футболисты, не совсем опытные. Ничего страшного, двигаемся дальше, – сказал главный тренер ЦСКА.

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27 комментариев
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Ппц, все играют, одному ему плохо. В следующий раз будет говорить, что бы ему Месси подали, а то, не то что то.
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Южные команды так все выезды летают, а ты ноешь. Федотов кстати так же ныл. Особенно про финал кубка "будем играть на нейтральном поле". Лицемеры столичные
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Это ты ещё с закрытой крышей не сыграл
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3-й матч за 20 дней, ребята не щадят себя, когда только успевают восстанавливаться
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Не волнуйся в ноябре сыграешь на севере
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Ответ Михаил Соколов
за 20 дней 5 матч вообще-то... просто большие перелеты, и 3 матча из 5 на юге (на жаре)
У Краснодара все домашние игры на юге, как ни странно, скажем, а про логистику промолчим, да из-за нерабочего аэропорта.
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Это еще у тебя Дивеев на полгода не выпадал )
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Ответ igorkruglov
3-й матч за 20 дней, ребята не щадят себя, когда только успевают восстанавливаться
за 20 дней 5 матч вообще-то... просто большие перелеты, и 3 матча из 5 на юге (на жаре)
+5
-2
+3
Николичу вообще молчать нужно, а не комментировать... у команды нет игры, причем во всех зонах: ни нападения, ни центра, ни обороны... самые медленные, наверное, в верхней половине таблицы... мяч нормально остановить и обработать только Мойзес и Аббос могут, от остальных на 3 метра отскакивает... даже нормально выйти из обороны не могут... скоро начнутся отмазы - "вот зимняя подготовка все улучшит"... надеялись на Николича, и зря... хотя с таким обновлением команды ни один тренер не вывез бы ситуацию
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Какой кошмар, перелёты... 3 перелет за 20 дней.. это лететь час- полтора и в аэропорту часа 3-4. Итого часа 4-5 на перелет. В Европе в автобусах по 6-12 часов и норм и таких "перелётов" у этого же тренера было по 5-6 за 20 дней. Теперь плохая игра сваливает на перелёты? Так лететь лучше чем в автобусе ехать- любой человек, любой футболист и тренер скажет. Лучше тереть ( по времени и компыорту) чем ехать в автобусе с похожим комфортом. Что он вытрает?
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Ответ Игорь Бабаков
Ппц, все играют, одному ему плохо. В следующий раз будет говорить, что бы ему Месси подали, а то, не то что то.
Кто все играют? Попробуй еще раз прочесть то, что сказал Николич, а не то, что тебе кажется.
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Тяжёлое поле? Это ты дружок не видал ещё прошлогоднее поле Факела. )
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Отмазки
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В стане конявых отмазки любят не только фанатики-зумерки, но ещё и тренера)) Какая погода? Твоя команда за 2 матча с Краснодаром создала всего 2 момента и безнадёжно дважды проиграла
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И очень тяжелый Жемалетдинов забыл сказать. Как на сербском будет - «не стыдно тебе, Марко»?
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О чём этот физрук говорит, охре..л совсем. Лучше тренеровать надо, а не языком трещать. Болелы уже Федотова вспоминают.
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Плохо судили, плохо везли, плохая погода, плохие поля, плохо жопу сегодня вытер - только ноют и ноют.
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А что вы хотели от физрука?
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Лысый проиграл Краснодару по традиции. Хорошо, что не пять пустили
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Помню, тут многие болелы Локо сильно хотели его возвращения. Спасибо не надо, Михалыч не хуже.
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Ноги самолетные. Сходи на лекцию к Ротенбергу.
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А Краснодар так играет в в половине матчей .
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Работы непочатый край у Марко. До первого круга главное не свалиться низко и очки набирать по возможности и по максимуму. По ходу сезона, глядишь, что то наладится и контуры относительно осмысленной игры может и начнут проявляться.
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Он с ротенбергом общается? Самолетные ноги?
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Ответ Ковид 07.10.52
С клубом, который власть крышует.
А ЦСКА у нас частный клуб, видимо?)
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Ответ расформировать московские кабинеты
Южные команды так все выезды летают, а ты ноешь. Федотов кстати так же ныл. Особенно про финал кубка "будем играть на нейтральном поле". Лицемеры столичные
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