Уткин о возвращении в «Ахмат»: «Долго даже не думал, но были мысли попробовать силы в Европе» 

Даниил Уткин рассказал о своем возвращении в «Ахмат».

Хавбек перешел в грозненский клуб из «Ростова» на правах аренды.

- Как состоялось твое возвращение в «Ахмат»? Когда ты узнал об интересе со стороны грозненцев?

— Интерес от «Ахмата» был с самого начала трансферного окна. Но у меня были мысли попробовать силы в Европе, и я дал ответ клубу, что если с этим не сложится, с удовольствием готов вернуться в Грозный. После того как переход в зарубежную команду не сложился, «Ахмат» со мной был на связи, и мое возвращение практически быстро состоялось.

Лучший сезон во взрослой карьере у меня сложился именно в «Ахмате». Отношение ко мне со стороны руководства, болельщиков, футболистов, сотрудников клуба только самое теплое. Поэтому я долго даже не думал перед тем, как согласиться вернуться в «Ахмат», – сказал хавбек «Ахмата ».