Уткин о возвращении в «Ахмат»: «Долго даже не думал, но были мысли попробовать силы в Европе»
Хавбек перешел в грозненский клуб из «Ростова» на правах аренды.
- Как состоялось твое возвращение в «Ахмат»? Когда ты узнал об интересе со стороны грозненцев?
— Интерес от «Ахмата» был с самого начала трансферного окна. Но у меня были мысли попробовать силы в Европе, и я дал ответ клубу, что если с этим не сложится, с удовольствием готов вернуться в Грозный. После того как переход в зарубежную команду не сложился, «Ахмат» со мной был на связи, и мое возвращение практически быстро состоялось.
Лучший сезон во взрослой карьере у меня сложился именно в «Ахмате». Отношение ко мне со стороны руководства, болельщиков, футболистов, сотрудников клуба только самое теплое. Поэтому я долго даже не думал перед тем, как согласиться вернуться в «Ахмат», – сказал хавбек «Ахмата».
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