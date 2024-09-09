Хавбек «Ростова» Уткин может перейти в «Ахмат» после срыва трансфера в «Хатайспор» («СЭ»)

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Ахмат Хатайспор Даниил Уткин Спорт-Экспресс Футбол

Даниил Уткин может перейти в «Ахмат».

По информации «Спорт-Экспресса», грозненский клуб является оним из вариантов для продолжения карьеры полузащитника «Ростова». Отметим, что Уткин уже выступал за «Ахмат» в сезоне-2021/22.

Ранее стало известно о срыве трансфера Уткина в «Хатайспор» – сообщалось, что полузащитник должен был перейти в турецкий клуб на правах аренды с опцией выкупа, однако затем переговоры прекратились из-за смены технического директора клуба.

12 комментариев
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Что с ним случилось? Такой прекрасный позапрошлый сезон и просто провальный прошлый
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что, так плохо играет? вроде ж пророчили большое будущее
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Вот это поворот, дон!
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Ответ Кристина нырялдовна
Травма в прошлом сезоне была
24 игры в чемпионате он сыграл
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Даниил когда раннее играл в чае он был отличным и основным игроком, а как только ушел из чая то про него забыли, он пропал с поля зрения. Ну вот опять он в чае , посмотрим что будет дальше.
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Ответ trav
Что с ним случилось? Такой прекрасный позапрошлый сезон и просто провальный прошлый
Он хорош когда его никто не опекает персонально, а после его хорошего сезона в Ахмате и неплохого начала в Ростове за ним начали следить, опекать и выяснилось что это слабый игрок.
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турки как обычно, пуха накидали и никакой сделки.
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В Краснодаре был не плох, я думал, что может в топ чемпионат пойдет...
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Он что Валеру на х.й послал ?
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