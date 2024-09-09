Хавбек «Ростова» Уткин может перейти в «Ахмат» после срыва трансфера в «Хатайспор» («СЭ»)

Даниил Уткин может перейти в «Ахмат».

По информации «Спорт-Экспресса», грозненский клуб является оним из вариантов для продолжения карьеры полузащитника «Ростова». Отметим, что Уткин уже выступал за «Ахмат» в сезоне-2021/22.

Ранее стало известно о срыве трансфера Уткина в «Хатайспор» – сообщалось, что полузащитник должен был перейти в турецкий клуб на правах аренды с опцией выкупа, однако затем переговоры прекратились из-за смены технического директора клуба.