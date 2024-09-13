В бельгийской ассоциации опасаются, что де Брюйне завершит карьеру в сборной. Тедеско намерен исправить ситуацию, приехав к Кевину или позвонив

В Бельгии опасаются, что Кевин де Брюйне уйдет из сборной.

В матче 2-го тура Лиги наций бельгийцы уступили Франции (0:2). После игры де Брюйне публично раскритиковал партнеров по команде, обвинив их в недостаточной самоотдаче.

По данным Het Nieuwsblad, на этом фоне в Королевской бельгийской футбольной ассоциации есть опасения, что де Брюйне покинет сборную Бельгии.

Отмечается, что главный тренер Доменико Тедеско намерен исправить ситуацию. Он собирается навестить де Брюйне в Англии, если календарь «Манчестер Сити» позволит, или позвонить ему.

На счету хавбека 107 игр в составе сборной Бельгии. Он выступает за команду с 2010 года.