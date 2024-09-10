«Де Брюйне зашел слишком далеко. Он прав насчет нехватки самоотдачи, но должен был защитить партнеров, находящихся на пределе». Экс-форвард Бельгии Дегриз о словах Кевина после 0:2 от Франции

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Кевин де Брюйне Марк Дегриз Лига наций УЕФА Футбол

Марк Дегриз отреагировал на слова Кевина де Брюйне после поражения Бельгии.

В матче 2-го тура Лиги наций бельгийцы уступили Франции (0:2). После игры де Брюйне публично раскритиковал партнеров по команде, обвинив их в недостаточной самоотдаче.

«Мне кажется, он зашел слишком далеко. Кевин говорит о нехватке самоотдачи и целеустремленности. И он прав. Если нам не хватает качества, то мы должны, по крайней мере, показать, что хотим бороться.

Но он должен понимать, что его товарищи по команде на пределе своих возможностей. Де Брюйне должен был защитить своих партнеров, но он этого не сделал», – сказал бывший форвард сборной Бельгии.

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4 комментария
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Да каком пределе? Де Брюйне уже года три как единственный толковый игрок во всей Бельгии. Вроде по именам все классные, а по факту на поле были только Куртуа, Компани и КДБ. Ну до полноты Азар.
Все он правильно говорит. У него была команда своего поколения, с которой они умудрились не выиграть абсолютно ничего. Если бы не его классная игра на ЧМ-2018, они бы и без бронзовых медалей были все.
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Лучше сказать так, как есть. Де Брюйне сказал всё, что думают зрители
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Ответ заблокированному пользователю
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Ну ваша шайка хотя бы сообщения разные писала, а не тупо копипастой. Почему спортс на это сообщение фильтр с перманентным баном не поставит, это ж минутное дело.
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Хз, по-моему Же Брёйне сказал всё как есть
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Комментарий удален модератором
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