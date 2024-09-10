«Де Брюйне зашел слишком далеко. Он прав насчет нехватки самоотдачи, но должен был защитить партнеров, находящихся на пределе». Экс-форвард Бельгии Дегриз о словах Кевина после 0:2 от Франции

Марк Дегриз отреагировал на слова Кевина де Брюйне после поражения Бельгии.

В матче 2-го тура Лиги наций бельгийцы уступили (0:2). После игры де Брюйне публично раскритиковал партнеров по команде, обвинив их в недостаточной самоотдаче.

«Мне кажется, он зашел слишком далеко. Кевин говорит о нехватке самоотдачи и целеустремленности. И он прав. Если нам не хватает качества, то мы должны, по крайней мере, показать, что хотим бороться.

Но он должен понимать, что его товарищи по команде на пределе своих возможностей. Де Брюйне должен был защитить своих партнеров, но он этого не сделал», – сказал бывший форвард сборной .