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  • Де Брюйне не хотел капитанскую повязку в «Сити». Хавбек считает, что ему трудно находить нужные слова (The Athletic)
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Де Брюйне не хотел капитанскую повязку в «Сити». Хавбек считает, что ему трудно находить нужные слова (The Athletic)

Кевин де Брюйне не хотел капитанскую повязку в «Манчестер Сити».

Как сообщает The Athletic, в частном порядке полузащитник заявлял, что не хочет быть капитаном, поскольку предпочитает сосредоточиться на игре и не выполнять дополнительных обязанностей.

Де Брюйне считает, что ему трудно быть капитаном «в традиционном смысле» и находить нужные слова в нужное время.

Де Брюйне после 0:2 от Франции: «Некоторые люди не выполняют свои задачи, я говорил об этом с командой в перерыве. Бельгия уже не так хороша, как в 2018-м – я признаю это, но другие вещи неприемлемы»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoКевин де Брюйне
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