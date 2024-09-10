Де Брюйне сорвался на партнеров по сборной. Публично критикует своих не первый раз

«Это неприемлемо. Некоторые не выполняют свою работу».

Кевин де Брюйне очень разозлился тому, как его Бельгия проиграла Франции – после 0:2 в Лиге наций бельгийский капитан публично раскритиковал партнеров.

Де Брюйне не понравилась отдача партнеров. Тедеско пришлось сглаживать

«Был ли соперник лучше? Да, тут нечего говорить, – сразу признал Де Брюйне . – Мы слишком плотно располагаемся сзади. Когда в обороне остается шесть игроков, связь теряется. Но речь не о правильности переходов, а о людях, которые не выполняют работу.

Я признаю что мы не так хороши, как в 2018 году . Я был первым, кто это увидел, но некоторые вещи неприемлемы. Не буду говорить, что именно

Я уже говорил с командой в перерыве и не могу повторить это в прессе, но мы должны быть лучше во всех отношениях. Если стандарт, к которому мы стремимся – это быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, то придется выложиться полностью и отдать все на поле. Если не сделать даже этого, все кончено ».

Главный тренер Доменико Тедеско попытался сгладить: «Это нормально, он разочарован, как и все мы. Кевин наш капитан и обладает огромным менталитетом победителя, поэтому он может иногда реагировать эмоционально. Боюсь ли я, что он завершит карьеру в сборной? Не стоит говорить об этом сейчас. Всем нужно успокоиться».

За несколько дней до поражения от французов Бельгия стартовала в Лиге наций с победы над Израилем (3:1). В той игре Де Брюйне сделал дубль.

Дальше бельгийцев ждет два непростых испытания: в октябре выезд к Италии и домашняя игра с Францией.

Де Брюйне уже не в первый раз разжигает в медиа. Обычно вспоминает Бельгию-2018

В 2021-м бельгийцы проиграли Италии в матче за третье место Лиги наций, а Кевин нашел объяснение, которое не очень понравилось болельщикам его сборной.

«При всем уважении к нашим игрокам, мы «лишь» Бельгия . У нас новое поколение футболистов, а сегодня многих не было – таких топ-игроков как Ромелу Лукаку и Эден Азар. Давайте будем честны по поводу нашей команды. У Италии и Франции есть 22 топ-футболиста, у нас – нет», – говорил он от разочарования.

Набирается целая серия подобных высказываний.

Перед первым матчем на ЧМ-2022 была такая резкая цитата – о потенциале бороться за золото: «Никаких шансов, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она не молодеет. Мы здесь скорее аутсайдеры».

И это, похоже, не понравилась даже партнерам. 0:2 от Марокко взбесили Яна Вертонгена, он высказался с явным намеком на фразу Де Брюйне: «Предполагаю, что мы плохо атакуем, потому что наши атакующие игроки слишком старые».

Весь групповой этап того турнира медиа писали о токсичной атмосфере в команде . Сообщалось, что Вертонген не понял, зачем Де Брюйне в таком тоне публично высказался о команде. L’Equipe рассказывала, что дело дошло до драки, но The Athletic опроверг. Правда, Ромелу Лукаку все равно пришлось вмешаться в перепалку, чтобы погасить напряжение.

С Евро-2024 бельгийцы вылетели после поражения от Франции (0:1) в 1/8 финала. Де Брюйне тогда взбесило общение с журналистами.

– Тяжело ли вам от того, что «золотое поколение» так и не сыграло в финале?

– Что за «золотое поколение»?

– Ваше!

– «Ваше»? И вы хотите сказать, что у Франции, Англии, Испании и Германии не «золотое поколение»? Ладно, спасибо, – попрощался Кевин. А уходя, уже не в микрофон, добавил: «Тупость!» (или «Тупой!») .

За последние 10 лет Бельгия играла на всех крупных турнирах. Лучший результат: бронза с ЧМ-2018. Тот самый год, который Де Брюйне считает пиком команды.

Разгром Черчесова, серьезная травма Эдегора и победа Франции. Что там в Лиге наций?

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Jan De Meuleneir/Global Look Press ; Gettyimages /Catherine Ivill