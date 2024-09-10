4 мин.

Де Брюйне сорвался на партнеров по сборной. Публично критикует своих не первый раз

117

«Это неприемлемо. Некоторые не выполняют свою работу».

Кевин де Брюйне очень разозлился тому, как его Бельгия проиграла Франции – после 0:2 в Лиге наций бельгийский капитан публично раскритиковал партнеров.

Де Брюйне не понравилась отдача партнеров. Тедеско пришлось сглаживать

«Был ли соперник лучше? Да, тут нечего говорить, – сразу признал Де Брюйне. – Мы слишком плотно располагаемся сзади. Когда в обороне остается шесть игроков, связь теряется. Но речь не о правильности переходов, а о людях, которые не выполняют работу.

Я признаю что мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но некоторые вещи неприемлемы. Не буду говорить, что именно

Я уже говорил с командой в перерыве и не могу повторить это в прессе, но мы должны быть лучше во всех отношениях. Если стандарт, к которому мы стремимся – это быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, то придется выложиться полностью и отдать все на поле. Если не сделать даже этого, все кончено».

Главный тренер Доменико Тедеско попытался сгладить: «Это нормально, он разочарован, как и все мы. Кевин наш капитан и обладает огромным менталитетом победителя, поэтому он может иногда реагировать эмоционально. Боюсь ли я, что он завершит карьеру в сборной? Не стоит говорить об этом сейчас. Всем нужно успокоиться».

За несколько дней до поражения от французов Бельгия стартовала в Лиге наций с победы над Израилем (3:1). В той игре Де Брюйне сделал дубль.

Дальше бельгийцев ждет два непростых испытания: в октябре выезд к Италии и домашняя игра с Францией.

Де Брюйне уже не в первый раз разжигает в медиа. Обычно вспоминает Бельгию-2018

В 2021-м бельгийцы проиграли Италии в матче за третье место Лиги наций, а Кевин нашел объяснение, которое не очень понравилось болельщикам его сборной.

«При всем уважении к нашим игрокам, мы «лишь» Бельгия. У нас новое поколение футболистов, а сегодня многих не было – таких топ-игроков как Ромелу Лукаку и Эден Азар. Давайте будем честны по поводу нашей команды. У Италии и Франции есть 22 топ-футболиста, у нас – нет», – говорил он от разочарования.

Набирается целая серия подобных высказываний.

Перед первым матчем на ЧМ-2022 была такая резкая цитата – о потенциале бороться за золото: «Никаких шансов, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она не молодеет. Мы здесь скорее аутсайдеры».

И это, похоже, не понравилась даже партнерам. 0:2 от Марокко взбесили Яна Вертонгена, он высказался с явным намеком на фразу Де Брюйне: «Предполагаю, что мы плохо атакуем, потому что наши атакующие игроки слишком старые».

Весь групповой этап того турнира медиа писали о токсичной атмосфере в команде. Сообщалось, что Вертонген не понял, зачем Де Брюйне в таком тоне публично высказался о команде. L’Equipe рассказывала, что дело дошло до драки, но The Athletic опроверг. Правда, Ромелу Лукаку все равно пришлось вмешаться в перепалку, чтобы погасить напряжение. 

С Евро-2024 бельгийцы вылетели после поражения от Франции (0:1) в 1/8 финала. Де Брюйне тогда взбесило общение с журналистами.

– Тяжело ли вам от того, что «золотое поколение» так и не сыграло в финале?

– Что за «золотое поколение»?

– Ваше!

– «Ваше»? И вы хотите сказать, что у Франции, Англии, Испании и Германии не «золотое поколение»? Ладно, спасибо, – попрощался Кевин. А уходя, уже не в микрофон, добавил: «Тупость!» (или «Тупой!»).

За последние 10 лет Бельгия играла на всех крупных турнирах. Лучший результат: бронза с ЧМ-2018. Тот самый год, который Де Брюйне считает пиком команды.

Разгром Черчесова, серьезная травма Эдегора и победа Франции. Что там в Лиге наций?

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Jan De Meuleneir/Global Look Press; Gettyimages/Catherine Ivill

logoКевин де Брюйне
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoДоменико Тедеско
logoЛига наций УЕФА