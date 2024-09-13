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  • Жена Карпина: «Мы должны уходить от сексизма в футболе. Посмотрите, как реагируют на мои высказывания или Заремы. В Европе клубные соцсети давно ведут девушки в красивых майках»
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Жена Карпина: «Мы должны уходить от сексизма в футболе. Посмотрите, как реагируют на мои высказывания или Заремы. В Европе клубные соцсети давно ведут девушки в красивых майках»

Дарья Карпина высказалась о сексизме в российском футболе.

Жена тренера «Ростова» и сборной России ведет шоу «Карты, деньги, два мяча» на ютубе вместе с Яной Ромашкиной, Аланой Мамаевой и Мариной Кондратюк.

– Предложение попробовать себя в роли ведущей футбольной программы вы приняли на ура.

– Околофутбольной.

– Почему вы меня поправили?

– Потому что мужчины в России не очень подготовлены к появлению женщин в одном предложении со словом «футбол». Хотя в больших европейских командах, например, клубные соцсети уже давно ведут девушки в красивых майках, и это приветствуется. К тому же привлекается женская аудитория, развивается женский футбол.

Мы должны уходить от бесконечного сексизма в футболе.

– В России вы его чувствуете?

– Он у нас абсолютно точно есть. Посмотрите, как реагируют на мои высказывания или на слова Заремы. И наше шоу изначально встречали с осторожностью, говоря: «Да какие из женщин эксперты». Так мы и не претендуем на экспертность, не разбираем тактику и не говорим о том, кто играет в три защитника, а кто в четыре. Мы просто раскрываем футбольного гостя с немного неожиданной или новой стороны. Есть вопросы, которые, возможно, интересны мужчинам, но они их не зададут.

– Например?

– Никто из мужиков не спросит у Тарасова: «Дим, ты закончил с футболом. На что сейчас живешь? Ты с Мальдив не вылезаешь». Или у Павлюченко: «Смотришь ли ты порно?» А мы, девчонки, можем это спросить. Знаю, многим мужчинам было бы интересно получить ответ на такие вопросы, просто они в этом никогда не признаются.

Кстати, и Тарасов, и Павлюченко шли с настороженностью, а ушли расслабленные, им понравилось. Наше шоу развлекательное и легкое, но мужскую аудиторию к этому еще надо готовить, если мы хотим, чтобы футбол развивался. И хочу сказать еще одну вещь.

– Какую?

– Мужикам не нравится, когда их жены возмущаются из-за того, что они постоянно смотрят футбол, а не ходят с ними за ручку по парку. Так вы, наоборот, вовлекайте своих женщин в футбол! Сделайте это вашим общим хобби! А получается, вы вроде как этого хотите, но как только возникает женская фигура рядом со святым футболом – боже упаси, – сказал Карпина.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoРостов
logoРоман Павлюченко
logoДмитрий Тарасов
logoпремьер-лига Россия
светская хроника
logoВалерий Карпин
девушки и спорт
logoЗарема Салихова
дискриминация
Дарья Карпина
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