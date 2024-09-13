Жена Карпина о пластике: «Я бы посмотрела, как мужчины трындели бы про натуральность, если бы в их теле после рождения ребенка что-то менялось»
– К косметологу ходят женщины, которые могут себе это позволить. То же самое с грудью – почти все рожавшие женщины, которые могут позволить обратиться к хирургу, делают это.
Меня очень раздражает, когда эту тему обсуждают мужчины. Я бы посмотрела, как они бы сидели и трындели про натуральность, если бы в их теле после рождения ребенка что-то менялось.
– На успешных футбольных мужчин часто идет охота от противоположного пола. Вы ревнуете своего мужа?
– К мужчинам, с которыми он работает (смеется). Они отнимают у него слишком много времени.
– К женщинам – ни капли?
– Ревность, если она не патологическая, бывает только тогда, когда дают поводы. У меня их нет.
Я всегда знаю, где мой муж – он постоянно звонит и пишет. А если не пишет, то он на тренировке, что я тоже знаю. К тому же, Валера окружает меня заботой и вниманием, – сказала Дарья Карпина.
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