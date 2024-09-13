Жена Карпина о переезде в Эстонию: «Имелось в виду в Таллин из Нарвы, а не с концами, мы всегда жили на две страны. Дети учат эстонский, я использую редко, многие там владеют русским»
В январе Дарья Карпина сообщила в инстаграме, что готовится к переезду в Таллин вместе с детьми.
– В начале года поднялся большой шум из-за кое-каких ваших слов.
– Понимаю, о чем вы.
– Да, про переезд в Эстонию.
– Возможно, меня не так поняли. У нас не было планов переезжать в Эстонию с концами. Вот сейчас же мы с вами сидим и делаем интервью в Москве, а не в Таллине.
Но да, наша семья всегда жила на две страны. Дети изначально ходили в два садика – в Эстонии и в Ростове. А говоря о переезде, я больше имела в виду локальный переезд внутри Эстонии – из Нарвы в Таллин.
– А сейчас дети где?
– В Эстонии. Три недели назад были в России, в октябре снова будут тут.
– Где пойдут в школу?
– Решим позже. В подготовительную одна из дочек ходит и в Эстонии, и в России.
– Дети хорошо знают эстонский?
– Старшая дочь уже в 8 классе, учится на эстонском. Младшие дети учат язык в садике.
– А вы в Эстонии на каком языке общаетесь? В повседневной жизни?
– В основном на русском. И в магазинах, и у врачей. Многие там владеют русским языком. Эстонский использую редко.
– Как добираетесь в Таллин с учетом очевидных современных проблем?
– Через Стамбул – как и большинство людей, которые ездят из России в Европу.
Такое чувство, что Стамбул сейчас – это Москва, ха-ха. Там все пассажиры говорят только по-русски, – сказала жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.
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