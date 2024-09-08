Упамекано о загруженном календаре: «Сложно показывать красивый футбол, когда так много матчей. Это приводит к травмам, их станет больше, если ситуация не улучшится»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Франции по футболу календарь Дайо Упамекано Футбол

Дайо Упамекано раскритиковал загруженность календаря.

«Слишком много матчей. Будет сложно показывать красивый футбол с таким количеством игр.

Это также приводит к травмам. У нас в сборной двое травмированных, и если ситуация не улучшится, их может стать больше», – сказал защитник сборной Франции и «Баварии».

Дешам о плотном календаре: «Мы вынуждены подчиняться. Отпуска сокращены, травм меньше не стало, это не идет на пользу игрокам»

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2 комментария
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Как начнут подобные хныкать на перезагруженность, аж блевать хочется. Играй и молчи. Слишком большая зп чтоб возмущаться.
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