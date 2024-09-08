Упамекано о загруженном календаре: «Сложно показывать красивый футбол, когда так много матчей. Это приводит к травмам, их станет больше, если ситуация не улучшится»

Дайо Упамекано раскритиковал загруженность календаря.

«Слишком много матчей. Будет сложно показывать красивый футбол с таким количеством игр.

Это также приводит к травмам. У нас в сборной двое травмированных, и если ситуация не улучшится, их может стать больше», – сказал защитник сборной и «Баварии».

Дешам о плотном календаре: «Мы вынуждены подчиняться. Отпуска сокращены, травм меньше не стало, это не идет на пользу игрокам»