Дешам о плотном календаре: «Мы вынуждены подчиняться. Отпуска сокращены, травм меньше не стало, это не идет на пользу игрокам»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция календарь Здоровье Футбол

Дидье Дешам высказал возмущение загруженностью календаря.

«Все так и есть... Вам никто не скажет обратного, ни игрок, ни тренер. Мы вынуждены подчиняться решениям. Календарь очень загружен, отпуска сокращены.

Появляются травмы, и не думаю, что их стало меньше. У нас было два случая только за время этого сбора. Идет ли это на пользу сохранению здоровья игроков? Нет», – сказал главный тренер сборной Франции.

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1 комментарий
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С таким составом на травмы жаловаться и календарь..
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