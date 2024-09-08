Дешам о плотном календаре: «Мы вынуждены подчиняться. Отпуска сокращены, травм меньше не стало, это не идет на пользу игрокам»

Дидье Дешам высказал возмущение загруженностью календаря.

«Все так и есть... Вам никто не скажет обратного, ни игрок, ни тренер. Мы вынуждены подчиняться решениям. Календарь очень загружен, отпуска сокращены.

Появляются травмы, и не думаю, что их стало меньше. У нас было два случая только за время этого сбора. Идет ли это на пользу сохранению здоровья игроков? Нет», – сказал главный тренер сборной Франции.