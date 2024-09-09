Канчельскис о Дзюбе: «Может, «Спартак» и его возьмет? Это будет шедевр, они любят их исполнять. Взяли 37-летнего вратаря – где логика? Взяли бы Буффона хотя бы»

Теги Спартак Артем Дзюба Джанлуиджи Буффон премьер-лига Россия возможные трансферы Андрей Канчельскис Александр Довбня Футбол

Андрей Канчельскис высказался о ситуации Артема Дзюбы.

36-летний форвард, летом покинувший «Локомотив», пока не нашел новый клуб. Трансферное окно в Мир РПЛ закроется 12 сентября.

«Думаю, Дзюба где-то появится до конца трансферного окна в России. Если команду не найдет, тогда завершит карьеру. Артем все-таки вписал свое имя в историю, кому-то он точно не помешает в РПЛ – в топ-5 не увидим его, но в серединке где-нибудь – вполне возможно.

«Спартак» взял 37-летнего вратаря [Александра Довбню] – уникальная команда, их действия никто не понимает, хотя и удивляться уже нечему. Ну где логика? Взяли бы Буффона хотя бы – это было бы нормально. Зачем им молодежь тогда? Чем руководство красно-белых думает, мамма миа?!

Может, они тогда и Дзюбу возьмут? Почему бы и нет? Это будет шедевр, а они любят шедевры исполнять», – заявил бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Мир РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут против «Динамо» Махачкала.

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15 комментариев
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я ошибаюсь или это чучело кого-то тренирует? ему больше заняться нечем? похвалился бы лучше своими результатами
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+12
Он становится очень близким Мостовому
+11
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37и летний Довбня, который 3й вратарь Спартака и Суринамский защитник Виллиан Жозе спать спокойно не дают Зареме и Андрею
+10
-3
+7
Ответ Император Плутона
я ошибаюсь или это чучело кого-то тренирует? ему больше заняться нечем? похвалился бы лучше своими результатами
Уже успели уволить, вроде...
+3
-2
+1
Ответ Император Плутона
я ошибаюсь или это чучело кого-то тренирует? ему больше заняться нечем? похвалился бы лучше своими результатами
Уже не тренирует)
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Да, хотя бы Буффона было бы логично.
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опять отрыжка вылезла
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Ответ T622222
Он становится очень близким Мостовому
не, ну Канчельскис и Мостовой вписали свои имена в историю (как футболисты, без сарказма) - но разве это резон оправдать их включение в состав профессиональной команды?

зачем тогда ныть по поводу "впихнуть невпихуемое"?

дзюба - уже не спортсмен, медиа-буратино...
кому он нужен?

ещё б поныл, что Кавазашли нужно поискать клуб для вратаря...
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Ответ azax
Паспорт, в роли нападающего функции в навал на последние минуты само то будет, (Российский Крауч) берите, лички много не попросит.
если б много не просил - нашёл бы клуб за 4 месяца
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