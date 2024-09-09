Канчельскис о Дзюбе: «Может, «Спартак» и его возьмет? Это будет шедевр, они любят их исполнять. Взяли 37-летнего вратаря – где логика? Взяли бы Буффона хотя бы»
Андрей Канчельскис высказался о ситуации Артема Дзюбы.
36-летний форвард, летом покинувший «Локомотив», пока не нашел новый клуб. Трансферное окно в Мир РПЛ закроется 12 сентября.
«Думаю, Дзюба где-то появится до конца трансферного окна в России. Если команду не найдет, тогда завершит карьеру. Артем все-таки вписал свое имя в историю, кому-то он точно не помешает в РПЛ – в топ-5 не увидим его, но в серединке где-нибудь – вполне возможно.
«Спартак» взял 37-летнего вратаря [Александра Довбню] – уникальная команда, их действия никто не понимает, хотя и удивляться уже нечему. Ну где логика? Взяли бы Буффона хотя бы – это было бы нормально. Зачем им молодежь тогда? Чем руководство красно-белых думает, мамма миа?!
Может, они тогда и Дзюбу возьмут? Почему бы и нет? Это будет шедевр, а они любят шедевры исполнять», – заявил бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Мир РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут против «Динамо» Махачкала.
зачем тогда ныть по поводу "впихнуть невпихуемое"?
дзюба - уже не спортсмен, медиа-буратино...
кому он нужен?
ещё б поныл, что Кавазашли нужно поискать клуб для вратаря...