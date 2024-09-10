«Дай бог, чтобы Мангаш заиграл в «Спартаке» и помог ему занять хотя бы 3-е место». Канчельскис о новичке красно-белых

Андрей Канчельскис высказался о трансфере Рикарду Мангаша в «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 26-летнего португальского защитника.

– Как оцените переход Мангаша? Заиграет в « »?

– У него хорошая статистика в Португалии, за ним следил спортивный директор, дай бог, чтобы Мангаш заиграл в «Спартаке» и помог клубу занять хотя бы третье место. Сезон длинный, шанс у него будет.

– Можно ли португальца считать заменой для с учетом слухов о его переезде во Францию?

– Нужно смотреть на ситуацию, только если Олег уедет во Францию зимой. Сложно отвечать на этот вопрос, пока не будет конкретики по Рябчуку. могли взять как для конкуренции, так и на замену

– проводит хорошую работу этим летом. Дает ли это кредит доверия португальцу?

– «Спартак» – это уникальный клуб, где все может поменяться за один день. Я не уверен, что Амарал сможет долго работать, ведь у красно-белых никто надолго не задерживается на такой должности.

Клубу нужна стабильность, чтобы было понимание того, что нельзя менять менеджмент так быстро и сразу требовать от новых работников результат, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».