«Дай бог, чтобы Мангаш заиграл в «Спартаке» и помог ему занять хотя бы 3-е место». Канчельскис о новичке красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Олег Рябчук Рикарду Мангаш Томаш Амарал Футбол

Андрей Канчельскис высказался о трансфере Рикарду Мангаша в «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 26-летнего португальского защитника. 

– Как оцените переход Мангаша? Заиграет в «Спартаке»?

– У него хорошая статистика в Португалии, за ним следил спортивный директор, дай бог, чтобы Мангаш заиграл в «Спартаке» и помог клубу занять хотя бы третье место. Сезон длинный, шанс у него будет.

– Можно ли португальца считать заменой для Олега Рябчука с учетом слухов о его переезде во Францию?

– Нужно смотреть на ситуацию, только если Олег уедет во Францию зимой. Сложно отвечать на этот вопрос, пока не будет конкретики по Рябчуку. Мангаша могли взять как для конкуренции, так и на замену

Томаш Амарал проводит хорошую работу этим летом. Дает ли это кредит доверия португальцу?

– «Спартак» – это уникальный клуб, где все может поменяться за один день. Я не уверен, что Амарал сможет долго работать, ведь у красно-белых никто надолго не задерживается на такой должности.

Клубу нужна стабильность, чтобы было понимание того, что нельзя менять менеджмент так быстро и сразу требовать от новых работников результат, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

5 комментариев
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Дай бог, чтобы Канчельскис не спился и в очередной раз по пьяни не получил в глаз!
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Дай бог, чтобы Канчельскис перестал высказывать своё никому не нужное мнение
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Всё тип-топ, каблучки макияж
Всё тип-топ, и это день наш🤭
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Ответ Ебздрогыч
Дай бог, чтобы Канчельскис не спился и в очередной раз по пьяни не получил в глаз!
В глаз получить это не самое страшное для мужчины.
Если он продолжит бухать в том же духе, то страшно даже представить, что с ним может произойти:)))
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Андрюхе не наливайте больше! Имейте совесть.
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