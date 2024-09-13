Митрофанов в шутку об осенних матчах сборной России: «Можно сыграть с США. Еще есть Мексика и Канада»
Генсек РФС в шутку допустил возможность матча России и США.
Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, есть ли уверенность, что сборная России в октябре и ноябре проведет по два матча.
«Мы работаем над этим. Все соперники будут из Азии.
Наверное, можно сыграть со сборной США, которая не участвует в отборе к чемпионату мира. Еще есть Мексика и Канада», – в шутку отметил генеральный секретарь РФС.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
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