«Спартак» отказался отдавать Дуарте в аренду «Рубину», чтобы «не усиливать конкурента» («Бизнес Online»)

«Спартак» не захотел отдавать Алексиса Дуарте в аренду «Рубину».

Перед закрытием трансферного окна сообщалось , что парагваец может уйти в аренду в казанскую команду.

В последний момент московский клуб отказался от сделки, чем удивил «Рубин ». «Спартак » не захотел усиливать конкурента, утверждает «Бизнес Online».

В сезоне-2023/24 Дуарте провел за клуб 33 матча во всех турнира. В нынешнем сезоне Мир РПЛ 24-летний защитник пока не выходил на поле. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .