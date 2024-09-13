«Спартак» отказался отдавать Дуарте в аренду «Рубину», чтобы «не усиливать конкурента» («Бизнес Online»)
«Спартак» не захотел отдавать Алексиса Дуарте в аренду «Рубину».
Перед закрытием трансферного окна сообщалось, что парагваец может уйти в аренду в казанскую команду.
В последний момент московский клуб отказался от сделки, чем удивил «Рубин». «Спартак» не захотел усиливать конкурента, утверждает «Бизнес Online».
В сезоне-2023/24 Дуарте провел за клуб 33 матча во всех турнира. В нынешнем сезоне Мир РПЛ 24-летний защитник пока не выходил на поле. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Бизнес Online»
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