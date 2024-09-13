«Спартак» не планирует продлевать контракт с Селиховым. Клуб начнет поиски вратаря зимой (Metaratings.ru)
Александр Селихов может покинуть «Спартак».
По информации Metaratings.ru, московский клуб не планирует продлевать контракт с 30-летним голкипером, но у Селихова есть опция автоматического продления в случае выполнения определенных условий.
Утверждается, что зимой «Спартак» может начать поиски нового вратаря.
Вариант с голкипером ЦСКА Ильей Помазуном для красно-белых сейчас не является приоритетным. Ранее агент Помазуна Алексей Сафонов сообщил, что ЦСКА отстранил вратаря от тренировок якобы за высказывание в интервью Нобелю Арустамяну, в котором Помазун допустил переход в «Спартак».
Селихов выступает за красно-белых с 2016 года. Вместе с клубом он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings.ru
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