«Спартак» не планирует продлевать контракт с Селиховым. Клуб начнет поиски вратаря зимой (Metaratings.ru)

Александр Селихов может покинуть «Спартак».

По информации Metaratings.ru, московский клуб не планирует продлевать контракт с 30-летним голкипером, но у Селихова есть опция автоматического продления в случае выполнения определенных условий.

Утверждается, что зимой «Спартак » может начать поиски нового вратаря.

Вариант с голкипером ЦСКА Ильей Помазуном для красно-белых сейчас не является приоритетным. Ранее агент Помазуна Алексей Сафонов сообщил, что ЦСКА отстранил вратаря от тренировок якобы за высказывание в интервью Нобелю Арустамяну, в котором Помазун допустил переход в «Спартак».

Селихов выступает за красно-белых с 2016 года. Вместе с клубом он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.