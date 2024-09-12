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«Спартак» может отдать Дуарте в аренду «Рубину» («СЭ»)

Алексис Дуарте может перейти из «Спартака» в «Рубин» на правах аренды.

По информации «Спорт-Экспресса», клубы ведут переговоры по возможной аренде защитника красно-белых.

Парагваец выступает за «Спартак» с января 2023 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2023/24 игрок провел за клуб 33 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В нынешнем сезоне Мир РПЛ 24-летний защитник пока не выходил на поле. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoАлексис Дуарте
logoСпорт-Экспресс
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