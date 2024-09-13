Ривалдо о Винисиусе и Мбаппе: «Моментами казалось, что они не пасуют друг другу. Им надо договориться, чтобы избежать проблем»

Ривалдо высказался о взаимоотношениях Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

«Моментами казалось, что Винисиус и Мбаппе не пасуют друг другу. Если между ними действительно что-то происходит, важно, чтобы такое не повторялось.

Хороший пример – пенальти, который Винисиус позволил пробить Мбаппе. Винисиус – назначенный пенальтист в «Реале », но они должны делиться голами. Я сам так поступал в «Барсе», когда позволял Клюйверту пробить.

Винисиус и Мбаппе должны договориться, чтобы избежать проблем. Оба – большие игроки, которые выступают за великий клуб и преследуют одну цель: сделать «Реал» чемпионом, выиграть много титулов и забить много голов», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

Анчелотти про критику Мбаппе и Винисиуса: «Она не затрагивает их. Многие забывают, что у них не было предсезонки, они уже улучшили форму»