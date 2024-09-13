Ривалдо о Винисиусе и Мбаппе: «Моментами казалось, что они не пасуют друг другу. Им надо договориться, чтобы избежать проблем»
Ривалдо высказался о взаимоотношениях Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.
«Моментами казалось, что Винисиус и Мбаппе не пасуют друг другу. Если между ними действительно что-то происходит, важно, чтобы такое не повторялось.
Хороший пример – пенальти, который Винисиус позволил пробить Мбаппе. Винисиус – назначенный пенальтист в «Реале», но они должны делиться голами. Я сам так поступал в «Барсе», когда позволял Клюйверту пробить.
Винисиус и Мбаппе должны договориться, чтобы избежать проблем. Оба – большие игроки, которые выступают за великий клуб и преследуют одну цель: сделать «Реал» чемпионом, выиграть много титулов и забить много голов», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
Анчелотти про критику Мбаппе и Винисиуса: «Она не затрагивает их. Многие забывают, что у них не было предсезонки, они уже улучшили форму»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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