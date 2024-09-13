Анчелотти о критике игры Винисиуса: «Благодаря ему мы выиграли 2 ЛЧ, нельзя это забывать. В «Мадриде» к нему нужно относиться с большой симпатией»
Бразильский вингер забил один гол и отдал одну результативную передачу в четырех матчах Ла Лиги. В двух последних матчах сборной он не отметился результативными действиями.
«Думаю, Винисиус не в лучшей форме, но он все еще очень важен для нас. Мы никуда не торопимся, потому что команда забивает, он был важен...
Последнее, что меня беспокоит, – его состояние. Он всегда хорошо работает, и это только вопрос времени, когда он достигнет своего лучшего уровня. Важно то, что он может дать команде.
Я не знаю, было ли у него предложение [из Саудовской Аравии] или нет. Я общаюсь со всеми каждый день, и мы никогда не обсуждали эту тему.Винисиус так любит играть в футбол, что ничто извне его не побеспокоит.
Мое мнение в том, что проблема Бразилии, в которую я не хочу вдаваться, общая. Им трудно найти свою лучшую версию. Это не проблема Винисиуса, это общая проблема.
Мы им довольны. Он не в лучшей форме, но мы не можем забывать, что благодаря Винисиусу мы выиграли две Лиги чемпионов. Здесь, в «Мадриде», к нему нужно относиться с большой симпатией», – сказал тренер «Реала».
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