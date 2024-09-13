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  • Черчесов помог девушке, которой стало плохо на канатной дороге: «Она уже еле дышала. Не было бы нас – не знаю, что бы случилось»
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Черчесов помог девушке, которой стало плохо на канатной дороге: «Она уже еле дышала. Не было бы нас – не знаю, что бы случилось»

Станислав Черчесов рассказал о помощи девушке, которой стало плохо.

– Я ездил на канатной дороге Медеу – Чимбулак. Мы с нашим менеджером Булатом сели в гондолу. С нами – девушка, двое детей, муж.

Мы отъехали и… Ей стало плохо. Двадцать минут делали все, чтобы ей помочь. Я вспомнил, чему меня учили на тренерских курсах по медицине. Что давать и как. Наверное, высота на нее так подействовала, что она уже еле дышала.

Я попросил Булата позвонить наверх, чтобы нас встречали, а то те, кто с ней был, запаниковали. Не было бы нас – не знаю, что бы случилось.

– Все хорошо закончилось?

– Мы ее вынесли, передали врачам. Они нас ждали. И свою лепту мы внесли. Я тоже испытал уже спасение на высоте, – рассказал тренер сборной Казахстана.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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