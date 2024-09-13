Далер Кузяев: «В Европе люди более открытые, практически все улыбаются, отзывчивые. В России наоборот – нужно время, чтобы показать свое тепло»

Далер Кузяев сравнил менталитет россиян и французов.

– На базе «Зенита» на парковке обычно очень хорошие машины. В «Гавре» такое можно встретить?

– Нет. Что тут скрывать: у «Зенита» и «Гавра» совершенно разные бюджеты. Здесь у ребят намного проще машины.

Хотя тут вопрос даже не про клуб. Такой европейский менталитет: здесь редко встретишь какую-нибудь супердорогую машину, все ездят на практичных автомобилях от местных производителей. Людям не нужно больше.

– У вас какая машина?

– Mini Cooper. Раньше я не понимал, почему она такая популярная. Но сейчас влюбился в нее. Маленькая, маневренная и парковать ее удобно.

– Чем еще отличается наш менталитет? Поймет ли француз русского?

– Нет. В Европе люди, мне кажется, более открытые. В России же наоборот – более теплые отношения появляются, когда войдешь уже в контакт.

В целом французы оставили у меня очень положительное впечатление, особенно в Гавре. Куда ни зайду, практически все улыбаются, отзывчивые.

В России тоже добрые люди, но им нужно время, чтобы показать свое тепло, – сказал полузащитник «Гавра».

Кузяев о Франции: «Продукты дорогие, но хорошего качества. Никто не жаловался на цены или на жизнь в стране. В Питере я намного больше тратил»