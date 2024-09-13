Кузяев хотел бы завершил карьеру в Саудовской Аравии или Катаре: «Вопрос не денег, а отношения к религии, хотел бы осознать, каково жить в мусульманской стране»

Далер Кузяев заявил, что хотел бы завершить карьеру в странах Ближнего Востока.

31-летний экс-полузащитник «Зенита» с июля прошлого года выступает за французский «Гавр ».

– Где хотел бы завершить карьеру?

– Раскрою секрет. В Саудовской Аравии или Катаре (смеется).

Это вопрос не столько денег, сколько отношения к религии. За прошедший год я стал гораздо ближе к религии и сейчас понимаю, что хотел бы очутиться в этой атмосфере и осознать, каково жить в мусульманской стране, – сказал Кузяев .