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  • Кузяев хотел бы завершил карьеру в Саудовской Аравии или Катаре: «Вопрос не денег, а отношения к религии, хотел бы осознать, каково жить в мусульманской стране»
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Кузяев хотел бы завершил карьеру в Саудовской Аравии или Катаре: «Вопрос не денег, а отношения к религии, хотел бы осознать, каково жить в мусульманской стране»

Далер Кузяев заявил, что хотел бы завершить карьеру в странах Ближнего Востока.

31-летний экс-полузащитник «Зенита» с июля прошлого года выступает за французский «Гавр».

Где хотел бы завершить карьеру?

– Раскрою секрет. В Саудовской Аравии или Катаре (смеется).

Это вопрос не столько денег, сколько отношения к религии. За прошедший год я стал гораздо ближе к религии и сейчас понимаю, что хотел бы очутиться в этой атмосфере и осознать, каково жить в мусульманской стране, – сказал Кузяев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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logoГавр
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoДалер Кузяев
религия
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