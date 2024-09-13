Кузяев хотел бы завершил карьеру в Саудовской Аравии или Катаре: «Вопрос не денег, а отношения к религии, хотел бы осознать, каково жить в мусульманской стране»
Далер Кузяев заявил, что хотел бы завершить карьеру в странах Ближнего Востока.
31-летний экс-полузащитник «Зенита» с июля прошлого года выступает за французский «Гавр».
– Где хотел бы завершить карьеру?
– Раскрою секрет. В Саудовской Аравии или Катаре (смеется).
Это вопрос не столько денег, сколько отношения к религии. За прошедший год я стал гораздо ближе к религии и сейчас понимаю, что хотел бы очутиться в этой атмосфере и осознать, каково жить в мусульманской стране, – сказал Кузяев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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