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  • Кузяев о Франции: «Продукты дорогие, но хорошего качества. Никто не жаловался на цены или на жизнь в стране. В Питере я намного больше тратил»
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Кузяев о Франции: «Продукты дорогие, но хорошего качества. Никто не жаловался на цены или на жизнь в стране. В Питере я намного больше тратил»

Далер Кузяев рассказал о жизни во Франции.

При переезде во Францию у вас было время изучить местную культуру, получить базовые знания языка или все произошло быстро?

– Все изучал уже на месте. Было сложно, когда я только туда приехал. У меня не было жилья, машины, документов. Первый месяц я жил в отеле.

У нас были довольно интенсивные сборы, по две тренировки в день. Часто ездили по четыре-пять часов на автобусах на товарищеские игры. Иногда после всего этого, после бумажной волокиты хотелось вернуться к себе домой, а не в отель.

Эти первые полтора месяца адаптации были непростыми, потом стало полегче.

Сейчас снимаете квартиру?

– Да, сам снимаю. Не в центре, но на побережье, с потрясающим видом на Ла-Манш. Он меня покорил. Причем такое жилье сложно было найти, вариантов не так много.

Было множество квартир с большим количеством маленьких и тесных комнат. Или предлагали трехэтажные дома с десятью маленькими комнатками. Это не совсем для меня. Так что рад, что нашел удачный вариант.

Эти условия не хуже, чем были в Питере?

– Совершенно не хуже. Конечно, по размеру квартира не такая, как в Питере. Но зато вид того стоит – особенно встречать закаты и рассветы.

Для россиян обычно цены на жизнь в Европе дороговаты. Дорого сейчас жить во Франции простому человеку?

– Всем известно, что во Франции недешево. Продукты дорогие, но хорошего качества. В целом, сколько я ни общался с болельщиками, с персоналом клуба, никто ни разу не жаловался на цены или на жизнь в стране.

Где, на ваш взгляд, дороже жить – в Питере или в Гавре?

– Все зависит от вкусов и образа жизни. Лично я в Питере намного больше тратил. В Гавре произошло некоторое переосмысление жизни, своих ценностей. Сейчас понимаю, что материальное – это второстепенное.

Чем вы обычно занимаетесь в свободное время в Гавре?

– Гавр – благополучный город, портовый. Там проплывает очень много кораблей, я постоянно наблюдаю за ними в окно. Там потрясающая набережная с кафешками и ресторанами.

Север Франции очень живописный. Недаром Клод Моне написал столько картин, вдохновляясь этими видами. Нормандия – довольно привлекательное место для туриста. Я встречал там много людей из России и из Питера в частности.

Мне было интересно изучать город. Посетил один местный музей. Почитал историю: знаю, что Гавр был разрушен во время Второй мировой войны. В общем, город небольшой, но очень симпатичный. Все, кто ко мне приезжал, были впечатлены, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Кузяев хотел бы завершил карьеру в Саудовской Аравии или Катаре: «Вопрос не денег, а отношения к религии, хотел бы осознать, каково жить в мусульманской стране»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
светская хроника
logoГавр
logoДалер Кузяев
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