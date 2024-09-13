Дарья Карпина об алкоголе: «Валера сказал: «Нафига мне такая жена, с которой вечером даже винца не выпить?» Он приучил меня к испанскому красному»
– В выпуске вашего шоу с Тарасовым вы сказали, что хотели временно не пить алкоголь. Георгич в курсе?
– Он мне сразу написал: «Нафига мне такая жена, с которой вечером даже винца не выпить?» Тут я поняла, что надо поддерживать семейные традиции.
– Традиции – это красное с хамоном?
– Ну да. Но вообще, чтобы никто не подумал лишнего, проблем с алкоголем у меня нет.
– А почему тогда хотели от него отказаться?
– Лето – период шашлыков, апероля и просекко. Из-за этой вакханалии начинаешь немного отекать. Я это восприняла как повод немного подсушиться. Тем более, что я занимаюсь спортом, стараюсь держать себя в форме.
А тут еще решила больше месяца вообще не употреблять алкоголь.
– И как результаты?
– Эффект – вау! Питаясь, как и раньше, я стала выглядеть совершенно по-другому. Снова появились кубики пресса, которые летом немного утонули в апероле.
– Красное – любимый алкоголь Карпина?
– Красное испанское сухое. Когда у нас начались отношения, я предпочитала белое и не обязательно испанское. Но Валера приучил меня к испанскому красному, – сказала Дарья Карпина.
Жена Карпина о переезде в Эстонию: «Имелось в виду в Таллин из Нарвы, а не с концами, мы всегда жили на две страны. Дети учат эстонский, я использую редко, многие там владеют русским»
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