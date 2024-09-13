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  • Дарья Карпина об алкоголе: «Валера сказал: «Нафига мне такая жена, с которой вечером даже винца не выпить?» Он приучил меня к испанскому красному»
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Дарья Карпина об алкоголе: «Валера сказал: «Нафига мне такая жена, с которой вечером даже винца не выпить?» Он приучил меня к испанскому красному»

Жена Валерия Карпина рассказала о любимом алкогольном напитке мужа.

В выпуске вашего шоу с Тарасовым вы сказали, что хотели временно не пить алкоголь. Георгич в курсе?

– Он мне сразу написал: «Нафига мне такая жена, с которой вечером даже винца не выпить?» Тут я поняла, что надо поддерживать семейные традиции.

Традиции – это красное с хамоном?

– Ну да. Но вообще, чтобы никто не подумал лишнего, проблем с алкоголем у меня нет.

А почему тогда хотели от него отказаться?

– Лето – период шашлыков, апероля и просекко. Из-за этой вакханалии начинаешь немного отекать. Я это восприняла как повод немного подсушиться. Тем более, что я занимаюсь спортом, стараюсь держать себя в форме.

А тут еще решила больше месяца вообще не употреблять алкоголь.

И как результаты?

– Эффект – вау! Питаясь, как и раньше, я стала выглядеть совершенно по-другому. Снова появились кубики пресса, которые летом немного утонули в апероле.

Красное – любимый алкоголь Карпина?

– Красное испанское сухое. Когда у нас начались отношения, я предпочитала белое и не обязательно испанское. Но Валера приучил меня к испанскому красному, – сказала Дарья Карпина.

Жена Карпина о переезде в Эстонию: «Имелось в виду в Таллин из Нарвы, а не с концами, мы всегда жили на две страны. Дети учат эстонский, я использую редко, многие там владеют русским» 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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logoВалерий Карпин
алкоголь и спорт
Дарья Карпина
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