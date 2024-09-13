Советник «ПСЖ» Кампуш о Ямале: «Мне он очень нравится, потрясающий футболист. То, что он показывает такой уровень – невероятно»

Луиш Кампуш заявил, что ему нравится Ламин Ямаль.

Ранее появлялись слухи о том, что «ПСЖ» готов заплатить 250 млн евро за вингера «Барселоны».

«Мне очень нравится Ламин Ямаль, но есть и другие игроки, обладающие большим качеством.

Ямаль – потрясающий футболист, и то, что он показывает такой уровень – невероятно», – сказал советник «ПСЖ» по спортивным вопросам.

В текущем сезоне Ла Лиги 17-летний Ямаль сыграл 4 матча, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Его статистику можно увидеть здесь .