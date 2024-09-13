Советник «ПСЖ» Кампуш о Ямале: «Мне он очень нравится, потрясающий футболист. То, что он показывает такой уровень – невероятно»
Луиш Кампуш заявил, что ему нравится Ламин Ямаль.
Ранее появлялись слухи о том, что «ПСЖ» готов заплатить 250 млн евро за вингера «Барселоны».
«Мне очень нравится Ламин Ямаль, но есть и другие игроки, обладающие большим качеством.
Ямаль – потрясающий футболист, и то, что он показывает такой уровень – невероятно», – сказал советник «ПСЖ» по спортивным вопросам.
В текущем сезоне Ла Лиги 17-летний Ямаль сыграл 4 матча, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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