Джикия стал игроком «Химок». Экс-защитник «Спартака» внесен в заявку
Георгий Джикия перешел в «Химки».
Имя игрока появилось в заявочном списке подмосковного клуба в РПЛ в последний день трансферного окна.
«Химки» пока не объявили о трансфере, но переход подтвердили в соцсетях лиги.
Ранее сообщалось, что экс-защитник «Спартака» подпишет контракт с подмосковным клубом по схеме «1+1».
Статистику 30-летнего игрока, перешедшего в «Химки» на правах свободного агента, можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РПЛ
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