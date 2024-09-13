Джикия стал игроком «Химок». Экс-защитник «Спартака» внесен в заявку

Георгий Джикия перешел в «Химки».

Имя игрока появилось в заявочном списке подмосковного клуба в РПЛ в последний день трансферного окна.

«Химки» пока не объявили о трансфере, но переход подтвердили в соцсетях лиги.

Ранее сообщалось , что экс-защитник «Спартака » подпишет контракт с подмосковным клубом по схеме «1+1».

Статистику 30-летнего игрока, перешедшего в «Химки» на правах свободного агента, можно найти здесь .