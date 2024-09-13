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  • Воробьев о Вьетнаме: «Нормальная команда, неплохо оснащена технически, в атаку пыталась играть. В РПЛ есть те, кто встанут сзади и будут только обороняться» 
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Воробьев о Вьетнаме: «Нормальная команда, неплохо оснащена технически, в атаку пыталась играть. В РПЛ есть те, кто встанут сзади и будут только обороняться» 

Дмитрий Воробьев высказался о сборной Вьетнама.

5 сентября национальная команда России разгромила вьетнамцев в Ханое (3:0) в товарищеском матче.

— Уровень Вьетнама ближе к РПЛ или ФНЛ?

— Скорее к ФНЛ. У Вьетнама не очень сильная команда, но они довольно неплохо технически оснащены. Были моменты, где они выходили из-под прессинга комбинациями через пас. 

У нас и в Премьер-Лиге есть команды, которые встанут сзади и будут только обороняться. Пусть болельщики догадываются, кого я имею в виду. Вьетнам и в атаку пытался играть. Нормальная команда, — сказал форвард сборной России и «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСборная Вьетнама по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoДмитрий Воробьев
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