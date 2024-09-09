Орлов про 3:0 России с Вьетнамом: «Пишут «разгромная победа». Стыдились бы! Зачем этот сироп лить? Проверить бы сборную в матче с легионерами РПЛ – тогда посмотрим»

Геннадий Орлов скептически относится к победе сборной России над Вьетнамом.

В последнем товарищеском матче 5 сентября команда Валерия Карпина обыграла сборную со счетом 3:0. На 7 сентября была запланирована игра россиян с командой Таиланда, но ее отменили из-за тайфуна.

«Мне, кстати, так не нравится, что все время пишут «разгромная победа над Вьетнамом». Стыдились бы этого слова! Во-первых, один автогол был, вратарь там промахнулся.

Разгромная победа – это когда пять, шесть, семь мячей. А 3:0 – это победа с крупным счетом, но не разгромная. А я читаю во всех заметках, во всех заголовках. Что это за елей? Зачем этот сироп лить?

Вот проверить бы нашу команду, если с легионерами сыграем, которые в наших клубах. Вот тогда мы посмотрим, что такое сборная России», – отметил комментатор .