Орлов про 3:0 России с Вьетнамом: «Пишут «разгромная победа». Стыдились бы! Зачем этот сироп лить? Проверить бы сборную в матче с легионерами РПЛ – тогда посмотрим»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Геннадий Орлов Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Геннадий Орлов скептически относится к победе сборной России над Вьетнамом.

В последнем товарищеском матче 5 сентября команда Валерия Карпина обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0. На 7 сентября была запланирована игра россиян с командой Таиланда, но ее отменили из-за тайфуна.

«Мне, кстати, так не нравится, что все время пишут «разгромная победа над Вьетнамом». Стыдились бы этого слова! Во-первых, один автогол был, вратарь там промахнулся.

Разгромная победа – это когда пять, шесть, семь мячей. А 3:0 – это победа с крупным счетом, но не разгромная. А я читаю во всех заметках, во всех заголовках. Что это за елей? Зачем этот сироп лить?

Вот проверить бы нашу команду, если с легионерами сыграем, которые в наших клубах. Вот тогда мы посмотрим, что такое сборная России», – отметил комментатор Геннадий Орлов.

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13 комментариев
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Ответ Kosolapyu
а зачем это легионерам???а вдруг травма??тем более бесплатно..
откуда про бесплатно мысль? очень даже платно. в своё время играли, такие матчи, но уровень был тоже достаточно вялый.
+2
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+2
Что за бред несут про сборную легионеров? Сборная должна играть с другими странами и набирать очки в рейтинг ФАФА. Вьетнам и Таиланд там кстати середняки. Есть ещё около 100 сборных слабее их.
+3
-3
0
Дядя Гена не с Пономарёвым и грузинским ветераном ворот Спартака выходные провёл?
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