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  • В Ла Лиге 45 травм менее чем за месяц. Лидирует «Сосьедад» – 8, у «Реала» – 6, у «Барсы» – 3
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В Ла Лиге 45 травм менее чем за месяц. Лидирует «Сосьедад» – 8, у «Реала» – 6, у «Барсы» – 3

В испанской Ла Лиге зафиксировано 45 травм со старта сезона.

За 4 тура больше всех повреждений получили в «Сосьедаде» – 8.

Второе место занимает «Реал», у которого из строя успели выбыть 6 игроков. Третий показатель у «Вильярреала» – 4 травмированных футболиста.

У шести клубов, в том числе у «Барселоны», по три повреждения.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoВильярреал
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoтравмы
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