В Ла Лиге 45 травм менее чем за месяц. Лидирует «Сосьедад» – 8, у «Реала» – 6, у «Барсы» – 3
В испанской Ла Лиге зафиксировано 45 травм со старта сезона.
За 4 тура больше всех повреждений получили в «Сосьедаде» – 8.
Второе место занимает «Реал», у которого из строя успели выбыть 6 игроков. Третий показатель у «Вильярреала» – 4 травмированных футболиста.
У шести клубов, в том числе у «Барселоны», по три повреждения.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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