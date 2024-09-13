В Ла Лиге 45 травм менее чем за месяц. Лидирует «Сосьедад» – 8, у «Реала» – 6, у «Барсы» – 3

В испанской Ла Лиге зафиксировано 45 травм со старта сезона.

За 4 тура больше всех повреждений получили в «Сосьедаде » – 8.

Второе место занимает «Реал », у которого из строя успели выбыть 6 игроков. Третий показатель у «Вильярреала » – 4 травмированных футболиста.

У шести клубов, в том числе у «Барселоны», по три повреждения.