Аленичев о Соболеве: «Хорошо, что эта неразбериха с переходом завершилась. Теперь будет легче и клубам и ему самому»
Дмитрий Аленичев прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».
Бывший форвард «Спартака» подписал с петербуржцами контракт на 3 года с возможностью продления еще на один.
«Хорошо, что вся эта неразбериха с переходом Саши Соболева, которая тянулась долго, завершилась. Я думаю, теперь будет легче и ребятам в «Спартаке», и самому Соболеву, и клубам.
Теперь все стороны могут спокойно готовиться к важным матчам и решать свои задачи», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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