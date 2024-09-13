Аленичев о Соболеве: «Хорошо, что эта неразбериха с переходом завершилась. Теперь будет легче и клубам и ему самому»

Дмитрий Аленичев прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

Бывший форвард «Спартака» подписал с петербуржцами контракт на 3 года с возможностью продления еще на один.

«Хорошо, что вся эта неразбериха с переходом Саши Соболева, которая тянулась долго, завершилась. Я думаю, теперь будет легче и ребятам в «Спартаке », и самому Соболеву, и клубам.

Теперь все стороны могут спокойно готовиться к важным матчам и решать свои задачи», – сказал бывший главный тренер «Спартака».