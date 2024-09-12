Ари о Дзюбе: «Король, давайте его в «Спартак». Может и моей команде в Бразилии помочь»

Ари считает, что Артем Дзюба мог бы усилить «Спартак».

– Помнишь Артема Дзюбу? Каким он был с тобой в «Спартаке»?

– Он король. Очень сильный футболист. Как в сборной России, так и в «Спартаке». Честно, не знаю, как он играет сейчас.

– Он сейчас без клуба.

– Давайте его сюда, в «Спартак».

– Может помочь «Спартаку»?

– Да. Может помочь и моей команде в Бразилии («Атлетико Сеаренсе» – Спортс’’).

– Александр Соболев ушел в «Зенит». Когда ты переходил в «Спартак», тебе объясняли, что с «Зенитом» есть противостояние?

– Да. У «Спартака» и «Зенита» всегда были дерби. Это сложная ситуация, когда нападающий переходит напрямую в «Зенит». Самое главное, что у «Спартака» есть много фанатов, хорошие игроки, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Локомотива».