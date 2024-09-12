Ари о Дзюбе: «Король, давайте его в «Спартак». Может и моей команде в Бразилии помочь»
Ари считает, что Артем Дзюба мог бы усилить «Спартак».
– Помнишь Артема Дзюбу? Каким он был с тобой в «Спартаке»?
– Он король. Очень сильный футболист. Как в сборной России, так и в «Спартаке». Честно, не знаю, как он играет сейчас.
– Он сейчас без клуба.
– Давайте его сюда, в «Спартак».
– Может помочь «Спартаку»?
– Да. Может помочь и моей команде в Бразилии («Атлетико Сеаренсе» – Спортс’’).
– Александр Соболев ушел в «Зенит». Когда ты переходил в «Спартак», тебе объясняли, что с «Зенитом» есть противостояние?
– Да. У «Спартака» и «Зенита» всегда были дерби. Это сложная ситуация, когда нападающий переходит напрямую в «Зенит». Самое главное, что у «Спартака» есть много фанатов, хорошие игроки, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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