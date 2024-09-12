  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ари о Дзюбе: «Король, давайте его в «Спартак». Может и моей команде в Бразилии помочь»
11

Ари о Дзюбе: «Король, давайте его в «Спартак». Может и моей команде в Бразилии помочь»

Ари считает, что Артем Дзюба мог бы усилить «Спартак».

– Помнишь Артема Дзюбу? Каким он был с тобой в «Спартаке»?

– Он король. Очень сильный футболист. Как в сборной России, так и в «Спартаке». Честно, не знаю, как он играет сейчас.

– Он сейчас без клуба.

– Давайте его сюда, в «Спартак».

– Может помочь «Спартаку»?

– Да. Может помочь и моей команде в Бразилии («Атлетико Сеаренсе» – Спортс’’).

– Александр Соболев ушел в «Зенит». Когда ты переходил в «Спартак», тебе объясняли, что с «Зенитом» есть противостояние?

– Да. У «Спартака» и «Зенита» всегда были дерби. Это сложная ситуация, когда нападающий переходит напрямую в «Зенит». Самое главное, что у «Спартака» есть много фанатов, хорошие игроки, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Локомотива».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАри
logoМатч ТВ
Атлетико Сеаренсе
logoАлександр Соболев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Петржела о Дзюбе: «Думает, что он русский Роналду – хочет играть до 40 лет. Только физическая форма и скандальная репутация не позволяют это делать»
22сегодня, 10:58
Дзюба подпишет контракт с «Акроном» до конца сезона. Форвард проходит медосмотр (Иван Карпов)
94сегодня, 08:44
Колыванов о Дзюбе: «Жаль, что Артем до сих пор без клуба. Он один из лучших нападающих своего поколения» 
10сегодня, 03:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «Реала» самый большой зарплатный лимит в Испании – 754,9 млн евро. Показатели «Барсы» выросли с 270 до 426 млн с января
514 минут назад
Александр Мостовой: «Мои отзывы о Станковиче не положительные, а футбольные. Оценивают по результату – не дай бог у «Спартака» его не будет»
1735 минут назад
Тебас о словах Лапорты про финансы «Барсы»: «Подумал, что он говорит об «Атлетике». Клуб идет по верному пути, сокращая расходы – они все лучше понимают, как работает фэйр-плей»
1245 минут назад
Дзюба перешел в «Акрон». Контракт – до конца сезона
7055 минут назад
Игорь Лебеденко: «Телефон – еще одна проблема поколения. Детей стараемся оградить, у старших с 5-го класса – все сверстники со смартфонами, а у них кнопочные кирпичи, где только в змейку можно играть»
60сегодня, 13:50
Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» начнутся в понедельник. Решение объявят не ранее начала марта
38сегодня, 13:38
Де Брюйне не хотел капитанскую повязку в «Сити». Хавбек считает, что ему трудно находить нужные слова (The Athletic)
32сегодня, 13:20
Глава Ла Лиги Тебас: «Винисиус обязательно выиграет «Золотой мяч» – если не в этом году, то в следующем. Ему проще это сделать, чем Карвахалю»
74сегодня, 13:01
Эмоджи-тест про РПЛ: угадаете, какие клубы мы загадали?
сегодня, 13:00Спецпроект
Мостовой о приглашении от Станковича на стажировку в «Спартаке»: «Это же замечательно. Теперь нужно как-то найти время и удобный случай – графики у всех разные»
128сегодня, 12:41
Ко всем новостям
Последние новости
Данн о Холанде: «Трудно сдержать его – играешь с лучшей командой мира и лучшим центрфорвардом. Защитники думают: «Он быстрее, сильнее меня, может ударить обеими ногами, какие у меня шансы?»
11 минут назад
Форвард ЦСКА Мусаев про игру с «Зенитом»: «Непобедимых команд не бывает. Любой матч – борьба за три очка»
338 минут назад
Пловчиха Ефимова о Соболеве в «Зените»: «Спартак» обойдется без таких людей, у клуба все будет хорошо, думаю»
546 минут назад
«Акрон» заявил Дзюбу на сезон-2024/25 в РПЛ
758 минут назад
Ван дер Варт о Кейне: «Бавария» – хороший трансфер, но насколько же ему не повезло. Они брали титул каждый год, он забивает 40 голов, но тут как гром среди ясного неба появился «Байер»
3сегодня, 14:08
«Зенит» принимает «Рубин». Поддержите петербуржцев в домашнем кубковом матче!
2сегодня, 14:00Реклама
Ривалдо о сборной Бразилии: «Халк мог бы очень помочь в отборе на ЧМ. Учитывая, как он тренируется, у него были бы все шансы вернуться в нынешнюю команду»
7сегодня, 13:47
Пивоваров о высказываниях Орлова про «Динамо»: «Они субъективны. Понятно, что он поддерживает команду из Санкт-Петербурга»
10сегодня, 13:26
Трушечкин и Меламед прокомментируют ЦСКА – «Зенит» на «Матч ТВ», Шнякин будет работать на матче «Краснодара» с «Ростовом», Генич и Дурасов – на «Динамо» – «Ахмат»
13сегодня, 13:11
Хаманн о Мусиале: «Он скорее индивидуальный игрок – 9 из 10 раз, получив мяч, опускает голову и идет в обводку. На месте «Баварии» завтра же поменял бы его на Виртца, он делает партнеров лучше»
9сегодня, 12:56