«Единственный минус Дзюбы – скорость, в его возрасте происходит снижение. В плане выносливости, силы и здоровья – все в порядке». Экс-тренер Артема по физподготовке о его состоянии

Тренер по физподготовке назвал низкую скорость единственным минусом Артема Дзюбы.

В четверг «Акрон » объявил о подписании контракта с 36‑летним форвардом. Соглашение рассчитано до конца сезона‑2024/25.

– Многие переживают за физическую форму Дзюбы, ему уже 36 лет. Вы знаете его организм, он еще потянет игру в РПЛ?

– Артем крепок и силен. В плане скорости в его возрасте, конечно, происходит снижение. Это единственный минус. В плане выносливости, силы и здоровья – все в порядке. На уровне чемпионата России он спокойно сможет выдерживать конкуренцию.

– Каков биологический возраст Артема?

– 28 лет (смеется).

– Что думаете в целом о переходе Дзюбы?

– Затруднительно находиться без команды. Думаю, Артем поначалу переживал на этот счет, а потом просто плюнул, и все, – сказал трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин, тренировавший Артема Дзюбу.