«Единственный минус Дзюбы – скорость, в его возрасте происходит снижение. В плане выносливости, силы и здоровья – все в порядке». Экс-тренер Артема по физподготовке о его состоянии
В четверг «Акрон» объявил о подписании контракта с 36‑летним форвардом. Соглашение рассчитано до конца сезона‑2024/25.
– Многие переживают за физическую форму Дзюбы, ему уже 36 лет. Вы знаете его организм, он еще потянет игру в РПЛ?
– Артем крепок и силен. В плане скорости в его возрасте, конечно, происходит снижение. Это единственный минус. В плане выносливости, силы и здоровья – все в порядке. На уровне чемпионата России он спокойно сможет выдерживать конкуренцию.
– Каков биологический возраст Артема?
– 28 лет (смеется).
– Что думаете в целом о переходе Дзюбы?
– Затруднительно находиться без команды. Думаю, Артем поначалу переживал на этот счет, а потом просто плюнул, и все, – сказал трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин, тренировавший Артема Дзюбу.
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