Эменике о Карпине: «Это мой отец. Он может стать великим тренером»

Эммануэль Эменике тепло отозвался о Валерии Карпине.

– Вы говорили, что хотите пообщаться с Валерием Карпиным. Удалось?

– Да, но совсем немного. Ари разговаривал с Карпиным, и я попросил просто передать привет. Очень жду встречи с коучем.

– Как бы ты описал Карпина? Кто он для тебя?

– Это мой отец. Он очень много помогал, поддерживал. Он сделал так, что я начал чувствовать, что «Спартак » – мой дом.

Думаю, он может стать великим тренером. Карпин много работает с игроками, общается с ними. Надеюсь, что у него все будет хорошо, – сказал бывший нападающий «Спартака».

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.