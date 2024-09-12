Эменике о Карпине: «Это мой отец. Он может стать великим тренером»
Эммануэль Эменике тепло отозвался о Валерии Карпине.
– Вы говорили, что хотите пообщаться с Валерием Карпиным. Удалось?
– Да, но совсем немного. Ари разговаривал с Карпиным, и я попросил просто передать привет. Очень жду встречи с коучем.
– Как бы ты описал Карпина? Кто он для тебя?
– Это мой отец. Он очень много помогал, поддерживал. Он сделал так, что я начал чувствовать, что «Спартак» – мой дом.
Думаю, он может стать великим тренером. Карпин много работает с игроками, общается с ними. Надеюсь, что у него все будет хорошо, – сказал бывший нападающий «Спартака».
Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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