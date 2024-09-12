Пономарев о Дзюбе в «Акроне»: «Да какое это усиление? Не смешите. Не исключаю, что он ни одного мяча в РПЛ не забьет»

Владимир Пономарев прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Акрон».

36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона-2024/25.

«Да какое это усиление? Не смешите. Не думаю, что Дзюба поможет «Акрону » остаться в РПЛ . Не исключаю, что он даже ни одного мяча в этом чемпионате не забьет», – сказал бывший защитник ЦСКА.