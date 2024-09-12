Пономарев о Дзюбе в «Акроне»: «Да какое это усиление? Не смешите. Не исключаю, что он ни одного мяча в РПЛ не забьет»
Владимир Пономарев прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Акрон».
36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона-2024/25.
«Да какое это усиление? Не смешите. Не думаю, что Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ. Не исключаю, что он даже ни одного мяча в этом чемпионате не забьет», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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