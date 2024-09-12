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ЦСКА отдаст Мендеса в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа (Иван Карпов)

Фелипе Мендес может перейти из ЦСКА в «Крылья Советов» на правах аренды.

Как пишет инсайдер Иван Карпов, соглашение между клубами предусматривает право выкупа.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Химок» и «Оренбурга».

Чилиец выступает за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне он не провел ни одного матча в составе армейцев. Подробная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoФелипе Мендес
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