Таблица трансферов РПЛ: «Зенит» взял Гонду, еще один игрок «Ференцвароша» в «Спартаке», первая отставка – в «Факеле»

В РПЛ до 12 сентября открыто летнее трансферное окно. Здесь – все переходы и назначения тренеров.

«Зенит» к 100-летию мощно закупился россиянами: перешли Максим Глушенков, Сергей Волков, Юрий Горшков и Евгений Латышонок. Под конец лета подъехало мощное усиление в атаку: аргентинец Лусиано Гонду за 12 млн евро. Марио Фернандес ушел из клуба всего через год после прихода, Александр Коваленко уехал в «Оренбург», Зелимхан Бакаев, Вильзон Изидор, Алексей Сутормин отправились в аренду.

«Краснодар» продал Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 млн евро. Это главный российский переход в Европу за последние годы: больше платили только за Александра Головина и Юрия Жиркова. В защиту взяли бразильца Диего Косту за 7,5 млн евро и уругвайца Джованни Гонсалеса за 4 млн.

«Динамо» подписало вратаря Андрея Лунева и форварда Эль-Мехди Маухуба. Федор Смолов вернулся в «Краснодар», Антон Шунин ушел после 30 лет в системе клуба.

«Локомотив» покинули больше десятка игроков. Самые заметные: Артем Дзюба, Максим Глушенков, Антон Миранчук, Гильерме, Рифат Жемалетдинов. Даниил Худяков перешел в австрийский «Штурм».

«Спартак» еще в мае назначил Деяна Станковича. Новый тренер не сможет поработать с Квинси Промесом, Георгием Джикией и Виктором Мозесом. Зато для серба подписали Виллиана Жозе из «Бетиса», Эсекиэля Барко за 14 млн евро, Маркиньоса Косту и Миенти Абену из его бывшего клуба «Ференцвароша» и Александра Довбню.

ЦСКА сменил Владимира Федотова на Марко Николича и дождался Данила Кругового из «Зенита». Бесплатно в клуб пришли Жемалетдинов и Секу Койта из «Ред Булл Зальцбург». Федор Чалов исполнил мечту о Европе и уехал в греческий ПАОК, Адольфо Гайч ушел в пятую аренду – в «Антальяспор».

«Ростов» отпустил Сергея Песьякова в «Крылья Советов», подписал Константина Кучаева и арендовал Алексея Сутормина. Также взяли уругвайца Родриго Саравию, который еще зимой опасался ехать в Ростов.

«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили Томасом Гальдамесом и отдали Владимира Писарского в аренду «Сочи».

Гамид Агаларов в «Ахмате» не смог повторить успехи времен «Уфы» и ушел в махачкалинское «Динамо».

«Факел» подписал Мертенса – правда, Дилана. Ждем встречи с Роналдо из «Ростова» и Бейлом из «Крыльев». Воронежцы первыми сменили тренера по ходу сезона: Дмитрий Пятибратов вернулся в клуб после увольнения Игоря Черевченко.

«Оренбург» взял аж четырех игроков из системы «Зенита» за одно окно: Александра Коваленко, Алексея Барановского, Артема Касимова и Богдана Москвичева.

Поднявшиеся в РПЛ «Химки» и «Акрон» активно обновляют состав: в Подмосковье приехали Антон Заболотный, Резиуан Мирзов, Артур Юсупов и Лукас Вера, в Тольятти – легионеры из Бразилии, Португалии, Сербии и Кабо-Верде. «Динамо» Махачкала подписало Хоссейннеджадмахаленколая Мохаммаджавада Рамезана. Иранец не против, чтобы его называли Джавад.

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев; sksturm.at

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; paok.com