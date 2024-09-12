  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Реала» самый большой зарплатный лимит в Испании – 754,9 млн евро. Показатели «Барсы» выросли с 270 до 426 млн с января
14

У «Реала» самый большой зарплатный лимит в Испании – 754,9 млн евро. Показатели «Барсы» выросли с 270 до 426 млн с января

У «Реала» самый высокий лимит зарплатной ведомости среди испанских клубов.

Ла Лига обнародовала лимиты зарплат игроков и тренерского штаба для клубов первого и второго дивизионов Испании после завершения летнего трансферного окна. В лимит затрат включены фиксированная и переменная зарплата, социальное обеспечение, коллективные страховые взносы, расходы на трансферы, включая комиссионные выплаты агентам, и амортизация.

«Реал» остается лидером по данному показателю – мадридский клуб может потратить на зарплаты 754,9 млн евро. По итогам зимнего трансферного окна потолок затрат «Реала» составлял 727,45 млн евро.

На втором месте по лимиту зарплатной ведомости находится «Барселона» – с января максимально возможные затраты каталонского клуба выросли с 270 до 426 млн евро. При этом, как отмечает Marca, несмотря на существенное улучшение финансового положения «Барселоны», зарплатная ведомость клуба по-прежнему остается перегруженной, и зимой у клуба вновь могут возникнуть проблемы с регистрацией игроков.

На 3-м месте среди испанских клубов находится «Атлетико» с лимитом зарплат в 310,7 млн евро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
рейтинги
финансовый фэйр-плей
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» потратил 2,78 млрд евро на трансферы с 2015-го – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 12-й по расходам
1047 сентября, 11:51
У де Йонга самый высокий оклад в Ла Лиге-2024/25. Левандовски – 2-й, Мбаппе – 3-й, Беллингем и Винисиус – в топ-7
19619 июля, 19:01
Роналду получает больше всех за рекламу в инстаграме среди футболистов. Месси – 2-й, Мбаппе – 3-й, Сака – 4-й, Салах – 5-й, Холанд – 8-й (Football’s Finest)
988 февраля, 08:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джикия ведет переговоры с «Химками». Стороны не могут договориться о зарплате защитника (Иван Карпов)
38 минут назад
Александр Мостовой: «Мои отзывы о Станковиче не положительные, а футбольные. Оценивают по результату – не дай бог у «Спартака» его не будет»
1845 минут назад
Тебас о словах Лапорты про финансы «Барсы»: «Подумал, что он говорит об «Атлетике». Клуб идет по верному пути, сокращая расходы – они все лучше понимают, как работает фэйр-плей»
1255 минут назад
Дзюба перешел в «Акрон». Контракт – до конца сезона
77сегодня, 14:14
Ари о Дзюбе: «Король, давайте его в «Спартак». Может и моей команде в Бразилии помочь»
12сегодня, 14:00
Игорь Лебеденко: «Телефон – еще одна проблема поколения. Детей стараемся оградить, у старших с 5-го класса – все сверстники со смартфонами, а у них кнопочные кирпичи, где только в змейку можно играть»
60сегодня, 13:50
Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» начнутся в понедельник. Решение объявят не ранее начала марта
39сегодня, 13:38
Де Брюйне не хотел капитанскую повязку в «Сити». Хавбек считает, что ему трудно находить нужные слова (The Athletic)
32сегодня, 13:20
Глава Ла Лиги Тебас: «Винисиус обязательно выиграет «Золотой мяч» – если не в этом году, то в следующем. Ему проще это сделать, чем Карвахалю»
74сегодня, 13:01
Эмоджи-тест про РПЛ: угадаете, какие клубы мы загадали?
сегодня, 13:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Данн о Холанде: «Трудно сдержать его – играешь с лучшей командой мира и лучшим центрфорвардом. Защитники думают: «Он быстрее, сильнее меня, может ударить обеими ногами, какие у меня шансы?»
21 минуту назад
Форвард ЦСКА Мусаев про игру с «Зенитом»: «Непобедимых команд не бывает. Любой матч – борьба за три очка»
348 минут назад
Пловчиха Ефимова о Соболеве в «Зените»: «Спартак» обойдется без таких людей, у клуба все будет хорошо, думаю»
656 минут назад
«Акрон» заявил Дзюбу на сезон-2024/25 в РПЛ
9сегодня, 14:11
Ван дер Варт о Кейне: «Бавария» – хороший трансфер, но насколько же ему не повезло. Они брали титул каждый год, он забивает 40 голов, но тут как гром среди ясного неба появился «Байер»
3сегодня, 14:08
«Зенит» принимает «Рубин». Поддержите петербуржцев в домашнем кубковом матче!
2сегодня, 14:00Реклама
Ривалдо о сборной Бразилии: «Халк мог бы очень помочь в отборе на ЧМ. Учитывая, как он тренируется, у него были бы все шансы вернуться в нынешнюю команду»
7сегодня, 13:47
Пивоваров о высказываниях Орлова про «Динамо»: «Они субъективны. Понятно, что он поддерживает команду из Санкт-Петербурга»
11сегодня, 13:26
Трушечкин и Меламед прокомментируют ЦСКА – «Зенит» на «Матч ТВ», Шнякин будет работать на матче «Краснодара» с «Ростовом», Генич и Дурасов – на «Динамо» – «Ахмат»
13сегодня, 13:11
Хаманн о Мусиале: «Он скорее индивидуальный игрок – 9 из 10 раз, получив мяч, опускает голову и идет в обводку. На месте «Баварии» завтра же поменял бы его на Виртца, он делает партнеров лучше»
10сегодня, 12:56