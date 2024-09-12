У «Реала» самый большой зарплатный лимит в Испании – 754,9 млн евро. Показатели «Барсы» выросли с 270 до 426 млн с января

У «Реала» самый высокий лимит зарплатной ведомости среди испанских клубов.

Ла Лига обнародовала лимиты зарплат игроков и тренерского штаба для клубов первого и второго дивизионов Испании после завершения летнего трансферного окна. В лимит затрат включены фиксированная и переменная зарплата, социальное обеспечение, коллективные страховые взносы, расходы на трансферы, включая комиссионные выплаты агентам, и амортизация.

«Реал» остается лидером по данному показателю – мадридский клуб может потратить на зарплаты 754,9 млн евро. По итогам зимнего трансферного окна потолок затрат «Реала » составлял 727,45 млн евро.

На втором месте по лимиту зарплатной ведомости находится «Барселона » – с января максимально возможные затраты каталонского клуба выросли с 270 до 426 млн евро. При этом, как отмечает Marca, несмотря на существенное улучшение финансового положения «Барселоны», зарплатная ведомость клуба по-прежнему остается перегруженной, и зимой у клуба вновь могут возникнуть проблемы с регистрацией игроков.

На 3-м месте среди испанских клубов находится «Атлетико » с лимитом зарплат в 310,7 млн евро.