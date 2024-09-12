Форвард ЦСКА Мусаев про игру с «Зенитом»: «Непобедимых команд не бывает. Любой матч – борьба за три очка»
Тамерлан Мусаев поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Зенитом».
Команды сыграют в 8-м туре Мир РПЛ 14 сентября.
– Понятно, что это будет большой матч. Это будет борьба за три очка, но любой матч – борьба за три очка.
– Может, это борьба за шесть очков?
– Мы можем выиграть у «Зенита», а потом проиграть следующий матч. Будет ли смысл?
– «Зенит» все‑таки действующий чемпион страны…
– Непобедимых команд не бывает. До матча шансы равны, – заявил нападающий ЦСКА.
После 7 туров армейцы набрали 13 очков и занимают 5-е место в Мир РПЛ. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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