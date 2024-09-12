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Форвард ЦСКА Мусаев про игру с «Зенитом»: «Непобедимых команд не бывает. Любой матч – борьба за три очка»

Тамерлан Мусаев поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Зенитом».

Команды сыграют в 8-м туре Мир РПЛ 14 сентября.

– Понятно, что это будет большой матч. Это будет борьба за три очка, но любой матч – борьба за три очка.

– Может, это борьба за шесть очков?

– Мы можем выиграть у «Зенита», а потом проиграть следующий матч. Будет ли смысл?

– «Зенит» все‑таки действующий чемпион страны…

– Непобедимых команд не бывает. До матча шансы равны, – заявил нападающий ЦСКА.

После 7 туров армейцы набрали 13 очков и занимают 5-е место в Мир РПЛ. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoТамерлан Мусаев
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