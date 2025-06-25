Аит-Нури о Гвардиоле: «Лучший тренер, с «Ман Сити» он все время побеждает. С ним я могу стать намного лучше, уверен»

Раян Аит-Нури с воодушевлением высказался о работе с Пепом Гвардиолой.

«Это большая честь, под его руководством я могу стать намного лучше. Мы видели, что он многого добился за последние несколько лет. С этой командой он все время побеждает.

Он лучший тренер, и я очень рад работать с ним. Уверен, мой футбол станет лучше», – сказал защитник «Манчестер Сити ».