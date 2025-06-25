Аит-Нури о Гвардиоле: «Лучший тренер, с «Ман Сити» он все время побеждает. С ним я могу стать намного лучше, уверен»
Раян Аит-Нури с воодушевлением высказался о работе с Пепом Гвардиолой.
«Это большая честь, под его руководством я могу стать намного лучше. Мы видели, что он многого добился за последние несколько лет. С этой командой он все время побеждает.
Он лучший тренер, и я очень рад работать с ним. Уверен, мой футбол станет лучше», – сказал защитник «Манчестер Сити».
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Independent
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