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Галлас об «Арсенале»: «Они упадут в таблице, если не подпишут нападающего. Состав постепенно слабеет, соперники учатся играть против них»

Вильям Галлас считает, что «Арсенал» начнет выступать хуже без форварда.

«Я могу предвидеть, как «Арсенал» упадет в турнирной таблице, если они не подпишут нападающего этим летом.

Если посмотреть на статистику, можно сказать, что прошлый сезон был хуже предыдущего.

Возможно, состав постепенно слабеет, а соперники учатся играть против «Арсенала», и это еще больше усложнит ситуацию», – сказал экс-защитник «канониров».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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