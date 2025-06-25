Галлас об «Арсенале»: «Они упадут в таблице, если не подпишут нападающего. Состав постепенно слабеет, соперники учатся играть против них»
Вильям Галлас считает, что «Арсенал» начнет выступать хуже без форварда.
«Я могу предвидеть, как «Арсенал» упадет в турнирной таблице, если они не подпишут нападающего этим летом.
Если посмотреть на статистику, можно сказать, что прошлый сезон был хуже предыдущего.
Возможно, состав постепенно слабеет, а соперники учатся играть против «Арсенала», и это еще больше усложнит ситуацию», – сказал экс-защитник «канониров».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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