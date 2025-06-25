Тюрам о Киву: «ДНК «Интера» у него в крови. Мы знаем, что он был легендой клуба»
Маркус Тюрам оценил назначение Кристиана Киву в «Интер».
Румынский специалист возглавил миланский клуб 9 июня, сменив на посту главного тренера Симоне Индзаги, который перешел в «Аль-Хилаль». В качестве игрока Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2014 год.
«Мы знаем, что Кристиан был большой легендой клуба. ДНК «Интера» у него в крови», – сказал нападающий «нерадзурри».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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