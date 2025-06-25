Тюрам о Киву: «ДНК «Интера» у него в крови. Мы знаем, что он был легендой клуба»

Маркус Тюрам оценил назначение Кристиана Киву в «Интер».

Румынский специалист возглавил миланский клуб 9 июня, сменив на посту главного тренера Симоне Индзаги, который перешел в «Аль-Хилаль». В качестве игрока Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2014 год.

«Мы знаем, что Кристиан был большой легендой клуба. ДНК «Интера » у него в крови», – сказал нападающий «нерадзурри».