Мендес может перейти в «Химки» на правах аренды из ЦСКА («Матч ТВ»)

Фелипе Мендес может провести сезон в «Химках» на правах аренды.

По информации « », арендное соглашение с будет рассчитано до конца сезона. Если сторонам удастся договориться, подмосковный клуб возьмет на себя обязанности по зарплате полузащитника.

выступает за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне он не провел ни одного матча в составе армейцев. Подробная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.