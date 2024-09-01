Мендес может перейти в «Химки» на правах аренды из ЦСКА («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Матч ТВ Фелипе Мендес Футбол

Фелипе Мендес может провести сезон в «Химках» на правах аренды.

По информации «Матч ТВ», арендное соглашение с ЦСКА будет рассчитано до конца сезона. Если сторонам удастся договориться, подмосковный клуб возьмет на себя обязанности по зарплате полузащитника.

Мендес выступает за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне он не провел ни одного матча в составе армейцев. Подробная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.

 

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17 комментариев
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Мда уж... А в ЦСКА кто-то придёт в середину?
Кстати, алжирский бриллиант Айссауи ни разу ещё не попал в заявку Шерифа
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Усиление для Химок. Ну что за звездный состав собрали!!!
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А что с ним не так? На одном уровне со Злеларом. Не понравился Николичу?
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Ответ Shuller18
Мда уж... А в ЦСКА кто-то придёт в середину? Кстати, алжирский бриллиант Айссауи ни разу ещё не попал в заявку Шерифа
А про ЦСКА мы все дружно читаем следующие заголовки: «Этот игрок не перейдет в ЦСКА». Парапарапам
+6
-1
+5
Ответ Эдуард Элверс
А что с ним не так? На одном уровне со Злеларом. Не понравился Николичу?
Очевидно, что Мендес сильно сдал. Он ведь ещё весной при Федотове на банку присел. А после отпуска в Чили совсем сдулся.
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Если так случится то это будет один из самых странных трансферов этого трпнсферного окна
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давайте раздавайте игроков. у вас состав как у Реала. идиоты.
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Мендеса продавать надо и брать нормального опорника на замену. Какой толк от этой аренды?
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Ответ Shuller18
Мда уж... А в ЦСКА кто-то придёт в середину? Кстати, алжирский бриллиант Айссауи ни разу ещё не попал в заявку Шерифа
а шары лупил когда узнал что ваш РИВАНДИ играет в Узбекистане, во втором ДИВИЗИОНЕ
Это просто смех. А я еще наш спартак полоскаю.
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+3
Ответ Shuller18
Мда уж... А в ЦСКА кто-то придёт в середину? Кстати, алжирский бриллиант Айссауи ни разу ещё не попал в заявку Шерифа
ощущение что кто-то в селекции переиграл в фм и берет всякий шлак с высоким потенциалом, кто знает тот знает
по итогу эти персонажи сидят на банке и не могу развиваться)))
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Жаль. Умеет мяч продвигать не хуже Вани.
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Ответ jqzn88xn6n
Усиление для Химок. Ну что за звездный состав собрали!!!
Они думают, что если набрать минусов и их сложить, то получится плюс.
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Ответ Роман Грожан
а шары лупил когда узнал что ваш РИВАНДИ играет в Узбекистане, во втором ДИВИЗИОНЕ Это просто смех. А я еще наш спартак полоскаю.
ЦСКА и не в таких местах игроков находил
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А может лучше ливнуть туда загорелое дарование по фамилии Койта?
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хороший ход усилить противников!!!
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Бабев же говорил что трансферы будут. Он просто не сказал на вход или на выход
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