Мендес может перейти в «Химки» на правах аренды из ЦСКА («Матч ТВ»)
Фелипе Мендес может провести сезон в «Химках» на правах аренды.
По информации «Матч ТВ», арендное соглашение с ЦСКА будет рассчитано до конца сезона. Если сторонам удастся договориться, подмосковный клуб возьмет на себя обязанности по зарплате полузащитника.
Мендес выступает за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне он не провел ни одного матча в составе армейцев. Подробная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.
Кстати, алжирский бриллиант Айссауи ни разу ещё не попал в заявку Шерифа
Это просто смех. А я еще наш спартак полоскаю.
по итогу эти персонажи сидят на банке и не могу развиваться)))