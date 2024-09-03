«Оренбург» хочет купить или арендовать Мендеса у ЦСКА. Но клуб не готов платить опорнику больше 500 тысяч евро

«Оренбург» хочет приобрести Фелипе Мендеса у ЦСКА.

« » рассматривает аренду или полноценный трансфер опорного полузащитника , сообщил Sport24.

Препятствием может стать высокая зарплата футболиста в районе 900 тысяч евро.

Оренбуржцы не готовы платить больше 500 тысяч. Рассматриваются разные варианты.

выступает за ЦСКА с июля 2022 года. На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за команду.