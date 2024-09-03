«Оренбург» хочет купить или арендовать Мендеса у ЦСКА. Но клуб не готов платить опорнику больше 500 тысяч евро
«Оренбург» хочет приобрести Фелипе Мендеса у ЦСКА.
«Оренбург» рассматривает аренду или полноценный трансфер опорного полузащитника ЦСКА, сообщил Sport24.
Препятствием может стать высокая зарплата футболиста в районе 900 тысяч евро.
Оренбуржцы не готовы платить больше 500 тысяч. Рассматриваются разные варианты.
Мендес выступает за ЦСКА с июля 2022 года. На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за команду.
Одна травма у него и весь футбол ЦСКА закончится, а замены нет вообще никакой.
Вроде, нет новостей, что он байкотирует игру за клуб, должен был давно уже вернуться в форму игровую