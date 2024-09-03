«Оренбург» хочет купить или арендовать Мендеса у ЦСКА. Но клуб не готов платить опорнику больше 500 тысяч евро

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Фелипе Мендес Футбол

«Оренбург» хочет приобрести Фелипе Мендеса у ЦСКА.

«Оренбург» рассматривает аренду или полноценный трансфер опорного полузащитника ЦСКА, сообщил Sport24.

Препятствием может стать высокая зарплата футболиста в районе 900 тысяч евро.

Оренбуржцы не готовы платить больше 500 тысяч. Рассматриваются разные варианты.

Мендес выступает за ЦСКА с июля 2022 года. На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за команду.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скорее продавать
+3
-1
+2
На Ваньку придётся молиться ещё больше
Одна травма у него и весь футбол ЦСКА закончится, а замены нет вообще никакой.
+2
0
+2
Продать пассажира
+2
-1
+1
Ответ Влад Безруков
На Ваньку придётся молиться ещё больше Одна травма у него и весь футбол ЦСКА закончится, а замены нет вообще никакой.
Он схему будет менять на сборах сейчас нет смысла перестраивать всех
+1
0
+1
Ответ Кудри Гендузи
Если нет камней подводных никаких, однозначно оставлять, опорников чистых вообще нет в обойме (или в лазарете или не профильные)
Есть один большой подводный камень: Мендес обманул руководство ЦСКА, сказав что у него в Чили все нормально с судом и вернется к сборам, но он пропустил все сборы и вернулся в непонятной форме.
+1
0
+1
Если нет камней подводных никаких, однозначно оставлять, опорников чистых вообще нет в обойме (или в лазарете или не профильные)
0
0
0
В ЦСКА Виктор Мендес. Кто такой Филипп?)
0
0
0
Ответ Влад Безруков
На Ваньку придётся молиться ещё больше Одна травма у него и весь футбол ЦСКА закончится, а замены нет вообще никакой.
Кто знает - что там в голове у них.. Мож есть надежда, что универсал Мухин поможет. Сам Николич уже сказал, что Макс практически готов к играм.
0
0
0
Ответ Кирилл
Есть один большой подводный камень: Мендес обманул руководство ЦСКА, сказав что у него в Чили все нормально с судом и вернется к сборам, но он пропустил все сборы и вернулся в непонятной форме.
Ну уже месяц прошёл с момента, как он вернулся, его там к тренажёрке до сих пор не подпустили что-ли?
Вроде, нет новостей, что он байкотирует игру за клуб, должен был давно уже вернуться в форму игровую
0
0
0
Ответ Сигара Гинера
В ЦСКА Виктор Мендес. Кто такой Филипп?)
Он в полном варианте Виктор Фелипе Мендес Обанда
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий